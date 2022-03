Cinthia Fernández le hizo una “revisión de piojos” a Rulo Schijman en vivo y se sorprendió con lo que encontró

La panelista revisó la cabellera de su compañero y se sorprendió cuando encontró algo llamativo

El martes por la tarde Darian Rulo Schijman y Cinthia Fernández protagonizaron una escena desopilante en Momento D (El Trece). La panelista advirtió que su compañero se había rascado la cabeza en más de una ocasión durante el programa y se ofreció para hacerle una “revisión de piojos” en vivo. Después de un recorrido por varios mechones de la voluminosa cabellera de su colega, lo que encontró la sorprendió y generó desconcierto en los integrantes del ciclo.

Habitualmente el conductor de Plan TV ocupa el rol de movilero, tal como hace pocos días cuando mostró cómo es por dentro la quinta donde se filmará El hotel de los famosos, el nuevo reality que contará la conducción de Pampita Ardohain y El Chino Leunis. Sin embargo, en esta ocasión participó del ciclo en el estudio y opinó sobre algunos temas de actualidad y espectáculos. Compinche con los panelistas, se tomó con humor el comentario de Silvia Fernández Barrio, quien remarcó que lo había visto acomodarse varias veces la melena, diálogo que fue el puntapié de lo que ocurriría después.

“Mirá, le pica, se está rascando”, deslizó entre risas la periodista, al tiempo que Cinthia redobló la apuesta: “Con tanto pelo yo creo que si buscás ahí algo encontrás”. Atónito, Fabián Doman miró a cámara y cuestionó cómo terminaron hablando de piojos en los minutos finales del programa. “Ella debe ser una experta, con tres nenas, me imagino que sabe perfectamente del tema”, comentó el conductor.

Cinthia Fernández le revisó la cabeza a Rulo Shijman en Momento D (El Trece)

“Ah, sí, olvidate, tengo en casa un lugar especial con mucha luz, brillan como luciérnagas esas cabezas, sacás todo”, asumió la panelista, madre de Francesca, Charo y Bella, fruto de su relación con Matías Defederico. En un intento por defenderse, Rulo contó una anécdota: “Dicen que después de los 30 años no te agarran más, pero llamativamente una vez me molestaba algo en la nuca, le dije a Gaby (Sari) y me encontró una liendre, después nunca más”.

Entre risas, Silvia insistió: “Vos tenés una nena que ya va a salita de 4, Donna, y la pregunta es cómo hacés vos en ese pelo para pasarte el peine fino, tendrás que ponerte mucho deserendante”. Sincero, el movilero explicó que no suele darse duchas largas, sino todo lo contrario, porque ya tiene una rutina que le funciona a la hora de “poner en orden” los risos rubios. “Eso sí, tengo que ponerme mucha crema enjuague y después poco a poco ir revisando”, reconoció.

“¿Sabés qué hacés con un varón que tiene piojos? Lo rapás, y listo”, retrucó Fernández Barrio, generando la sorpresa de todos por su sugerencia. Después de una carcajada de Doman, Cinthia pidió permiso para demostrar la expertiz que adquirió con los años por la maternidad: “¿Yo lo puedo revisar a ver si le encuentro?”. Inmediatamente todos los panelistas se alejaron de Schijman, y con humor él les pidió: “No me discrimen, me dejan por posibles piojos, ni siquiera está confirmado”.

Cinthia Fernández aseguró haberle encontrado "piojos" a su compañero y Fabián Domán lo defendió

Finalmente Fernández dejó su silla y se acercó para cumplir su cometido. “Ay por Dios, me da mucha impresión, es mucho pelo, a ver... ay, ¡te juro que te encontré uno!”, expresó entre el entusiasmo y el rechazo. “Imposible, mentira”, sentenció Rulo, incrédulo ante su descubrimiento. “Mirá, mirá, ¿o yo estoy loca?”, le consultó al Doman, quien se desligó del asunto: “Yo no conozco del tema, mostralo a cámara y vemos”.

Mientras lo sostenía con dos dedos, Cinthia pidió que enfocaran un primer plano y se llegó a ver un pequeño destello rubio con una forma similar a la de una liendre. “¿A ver si suena?”, insistió y colocó su hallazgo sobre una hoja de papel. Sin poder confirmar su teoría, todo terminó entre risas en el estudio. “Esto está pasando en las casas del país, porque esta es la hora de revisar las cabezas después de que fueron al colegio y empiezan las picazones”, cerró divertido Doman.

