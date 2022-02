Las fotos y videos de las vacaciones familiares de Soy Rada en Disney

Las divertidas vacaciones de Agustín con su hija Bianca

Agustín Soy Rada Aristarán viajó a los Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones familiares con su hija adolescente, Bianca, luego de un intenso año de trabajo. El popular humorista compartió con sus seguidores de Instagram diversas imágenes y videos de esta escapada en la que aprovecharon para visitar y recorrer el parque temático de Disney ubicado en California.

“Gracias @disney por las invitaciones y el trato especial en los parques de California. Con @bianaristaran la pasamos increíble”, escribió el conductor en las redes sociales. De esta manera, padre e hija se divirtieron en este paseo que cuenta con atracciones, entretenimiento y restaurantes asombrosos relacionados con los cuentos de Disney y Pixar, incluyendo Cars Land, Pixar Pier y el campus de Avengers.

Aristarán pudo pasar un momento inolvidable en los Estados Unidos, luego de haber finalizado Match game, el ciclo que comenzó el 13 de septiembre de 2021 por la pantalla de ElTrece. Este trabajo fue muy importante porque marcó su debut como conductor de un programa de entretenimiento y juegos para toda la familia. En este 2022, las autoridades del canal decidieron que tanto Match game como el reality Hogar dulce hogar, conducido por María Eugenia Tobal, no siguieran al aire. “Dos ciclos que no funcionaron lamentablemente”, había afirmado el periodista Ángel de Brito al anunciar los cambios de la emisora.

El pasado 26 de enero, publicó en sus redes una foto con todos los compañeros que participaron de este ciclo para reflexionar sobre esta producción. “Acabo de grabar el último programa de #matchgame (saldrá en unas semanas) estoy muy emocionado, feliz y agradecido. Fueron 110 programas en los que me divertí mucho y aprendí una banda. Me voy con pecho inflado. Sé que con Match game no escribimos una página de la historia de la tv, pero si escribió una página en mi historia. Gracias @boxfishtv por ser la mejor productora y gracias @eltrecetv por dejarme jugar en su vereda”, escribió el conductor.

A partir del 15 de febrero debutaron dos nuevas apuestas para renovar las tardes de El Trece. Por un lado Momento D, un magazine periodístico con la conducción de Fabián Doman que se emite a partir de las 15:00. El panel está integrado por Silvia Fernández Barrio, Carmela Bárbaro, Pampito, Rulo Schijman y Gabriel Schultz. Por el otro lado arrancó Turno Tarde, un programa de juegos con chicos y grandes con la conducción de Andrea Politti que se emite a partir de las 17.30.

El próximo 7 de marzo se sumarán a la emisora Adrián Pallares y Rodrigo Lussich con un ciclo de espectáculos que se llamará Socios del espectáculo. Se emitirá a las 11:00, en la franja horaria que antes ocupaba Los Ángeles de la Mañana, el ciclo de espectáculos de Ángel de Brito que volverá a la televisión pero la pantalla de América TV. El panel estará compuesto por Graciela Alfano, Karina Iavícoli, Paula Varela, Mariana Brey y Luli Fernández.

