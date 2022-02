Rodolfo Barili a corazón abierto: propuesta de matrimonio y saludo a su novia por su cumpleaños

Rodolfo Barili y Lara Piro se casan este año (Foto: Instagram)

Del intenso coqueteo con Cristina Pérez al aire de Telefe Noticias a este presente a corazón abierto, en el que le dedica sin miramientos amorosas palabras a su novia Lara Piro. Rodolfo Barili está en un muy buen momento sentimental, a juzgar por algunas de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Esta vez en serio. Lo que antes cantaba Pity Álvarez, ahora parece estar diciéndolo el conductor del noticiero de Telefe al reafirmar que, este año sí, al fin, se casa con Piro. “Nos dimos el anillo a fin de año, para Navidad, y pensábamos casarnos este año. Pero con este contexto, debimos postergar. Esa es la realidad. Lo tenemos planeado para el año que viene, claro que sí. Nos casaremos si la pandemia permite lo que nos impidió este año. Pero el anillo lo uso desde la Navidad pasada, cuando decidimos casarnos y poner fecha”, le había dicho Barili a Revista Paparazzi en junio del año pasado, al anunciar que se postergaba la boda.

Pero ayer, justo en el día de los enamorados, Rodolfo subió una romántica foto -en la que se los ve a ambos a punto de darse un beso-, a la que le agregó las siguientes palabras: “Feliz día amor. Te amo y nos amo juntos. Los dos. Los cinco”, dijo en referencia a los hijos que tienen cada uno por separado. Y remató con la frase “Este año… sí!”, dando a entender que finalmente se concretará la boda. Por el momento, no dio precisiones de cuándo sería pero es altamente probable de que ya estén en marcha los correspondientes preparativos.

El romántico posteo de Rodolfo Barili para anunciar que este año se casa con Lara Piro (Foto: Instagram)

Para seguir por esa línea romántica, a la vez en que el calendario le marca la agenda, este martes volvió a dedicarle un romántico posteo a Lara, pero por motivos de su cumpleaños. “Feliz cumple amor! Un cumple más juntos! Por muchos más! Nada como verte sonreír! Nada cómo sorprenderte! Nada cómo compartir la vida con vos y con nuestros hijos! Nada cómo soñarnos juntos!”, manifestó Rodolfo sobre una foto cumpleañera. “Te amo, Lara Piro. Inconmensurablemente”, cerró el presentador sin hacer alusión a la futura boda.

Barili siempre fue cultor del perfil bajo y muy pocas veces abrió públicamente las puertas de su intimidad. Por eso es que a sus seguidores los sorprendió tanto estos posteos dedicados a Lara como uno que publicó hace una semana. Se trataba de una foto en la que se lo ve a Rodolfo con sus dos hijos, Dante y Benicio, sentados en la mesa de un restaurante. “Nada más placentero que nuestras charlas. Nada se parece a eso. Nada. Gracias hijos. Gracias. Yo lo soñé'”, escribió.

Rodolfo Barili también tuvo sentidas palabras para sus hijos, Dante y Benicio, en las redes sociales (Foto: Instagram)

“Yo no sabía que podía amar de la manera que amo a Lara. Y como siempre digo: una parte es mía y otra parte es la que genera ella. Pero encontrarte a los cuarenta y pico con alguien que te lo cambio todo, yo lo llamo ‘el amor de la adultez’”, había definido Barili el año pasado sobre su relación con Piro, en una entrevista íntima con Tomás Dente.

“Con mis amigos lo hablo mucho: ‘Ojalá no se separen nunca, pero si les pasa, tranquilos: existe el milagro de encontrar el amor a esa edad, en donde todos venimos chocando’”, dijo a modo de consejo. Y fue el pie para un último video: el saludo de Lara. “Te amo inconmensurablemente. Sos el amor de mi vida, un gran compañero, un gran contenedor. Sos el mejor amante y te admiro profundamente por el profesional que sos: incorrumptibles, honesto, no sabés de grietas y siempre sos la voz de los más débiles. Eso me enorgullece enormemente. Gracias por devolverme el sueño de una familia”, le dijo a su pareja.

