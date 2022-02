Frente al consulado de Brasil y rodeada de actrices, Thelma Fardin habló de la anulación del juicio a Juan Darthés: “Fui yo la juzgada”

Thelma Fardín, en la puerta del consulado de Brasil

“Mirá cómo luchamos”, rezaban los carteles apostados en la calle Carlos Pellegrini en la puerta del Consulado de Brasil donde Thelma Fardin y sus compañeras del colectivo de Actrices Argentinas se juntaron para reclamar, luego de que la Justicia de Brasil declarara la nulidad del juicio contra Juan Darthés que se desarrolla en San Pablo alegando que no había jurisdicción.

Acompañada por Mirta Busnelli y Muriel Santana, entre otras colegas, la ex Patito Feo brindó su testimonio. “La estrategia (de la defensa) fue por todos los medios evitar que se llegue a una sentencia, pensamos que no darían lugar a su pedido, pero no sabemos hasta dónde puede escalar el poder. Apelaremos porque volver a declarar sería muy revictimizante”.

“Fue muy revictimizante declarar, no dijimos puertas adentro cómo fue pero fue muy fuerte y duro y pensar en volver a foja cero sería un escándalo a nivel internacional. Fui yo la juzgada. En la Argentina no podría suceder esto (vuelta atrás en el juicio) y es lo que para nosotros es llamativo”, dijo y agregó que agotará todas las instancias porque ella siempre confió en la Justica.

Además, explicó que al no ser querellante, la Justicia de Brasil requiere que primero declare ella como testigo y no el actor, que debía hacerlo en último lugar. “Es jugar con el tiempo de los testigos y hasta del propio juez, él (Darthés) declararía el 18 de marzo, a mí sola me hicieron pericias, la pericia que circuló de él era de parte”, aclaró.

“Lo más complejo es que esto se da en tres países y es difícil económicamente de sostener y eso también lo que ponemos en la mesa. Se me dan estas piedras en el camino a mí, que tengo este micrófono y apoyo. Entonces, ¿qué queda para muchas mujeres que están en situación de desigualdad?”, siguió.

Contó que se sintió juzgada cuando declaró y que faltaba perspectiva de género: “No se puede frenar ahora, no tenemos acceso al expediente y no pude presenciar todo”. Sobre cómo seguirá, dijo que es probable que tenga que viajar el vecino país. Pero para ella lo más preocupante es que decisiones como esta hacen que las víctimas no se atrevan a hablar: “No puede ser que adoctrinen a gente que se animó a romper el silencio, si la Justicia no nos da el paraguas, nos dicen entonces que no podemos denunciar”.

Cerca del cierre dijo que estaba decidida a dar batalla y que eso la hacía sentir fuerte, al igual que el apoyo de sus compañeras y los medios.

El martes por la noche Thelma había subido un video a sus redes sociales en el que refería a la desalentadora noticia. “Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, comenzó.

“Que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos… injustos que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil”, lamentó la denunciante sobre esta marcha atrás en una causa que costó muchísimo esfuerzo llevar adelante.

Segundos más tarde reflexionó: “Todo lo que hice fue, entonces, para nada para que hoy tres tipos digan: ‘no hay jurisdicción’ cuando ya se habían expedido. Cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. El mensaje que se está dando hoy es un escándalo… es un mensaje de impunidad enorme porque si en un juicio como el mío donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimientos de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la Justicia que es adonde nos piden que vayamos”.

