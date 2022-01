Qué dijo Gastón Soffritti sobre la boda de su ex Stefi Roitman con Ricky Montaner

El actor y la influencer se separaron en 2019, luego de casi un año y medio en pareja

A mediados de junio de 2019 y tras un año y medio de relación, Gastón Soffritti y Stefi Roitman anunciaron públicamente la disolución de su noviazgo. Según contaron en aquel momento los protagonistas, esta separación se habría dado en buenos términos. Pero por estos días, el actor se mostró muy incómodo al ser consultado al respecto por Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe).

Con su habitual tono descontracturado y en una charla relajada típica de late night show, el conductor lo consultó a Soffritti sobre la boda entre su ex y el músico Ricky Montaner, la cual se celebró el pasado el 8 de enero.

“Hace poquito usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?”, quiso saber Paoloski. Y Gastón atinó a hacer un ampuloso gesto que denotó cierta incomodidad ante la pregunta. Acto seguido, bajó la persiana del tema: “No, pero... ¿Por qué me invitaría?”, le devolvió con otra pregunta al animador.

Gastón Soffritti reaccionó con incomodidad ante una pregunta sobre su ex Stefi Roitman

Paoloski se dio cuenta de la molestia de su invitado y salió por la tangente contando una anécdota personal relacionada con la mentada boda. “Ella estuvo hace poco en este programa y me dijo que me invitaba a la boda, pero nunca me llegó la invitación. La gente viene a la televisión y dice cualquier cosa. Vi la fiesta por televisión. ¡Se casó ya! Increíble”, fue el reproche del marido de Sabrina Garciarena para la influencer, pero entre risas. Un gesto que finalmente fue devuelto por Soffritti como para terminar de dejar a un lado el espinoso tema.

Gastón y Stefi se conocieron en el año 2018, época en la que ambos formaban parte del elenco de la tira juvenil Simona (El Trece). Durante un año y medio se mostraron muy felices, compartiendo trabajo y luego vacaciones con familia y amigos, todos momentos que se encargaron de reflejar en sus redes sociales y ante sus sendos millones de seguidores. Finalmente y luego de un viaje a Punta del Este, anunciaron su separación en sus respectivas cuentas de Instagram y publicando el mismo mensaje.

“Quizá nada de todo lo que vayan a leer de acá en adelante les importe. Pero estoy seguro que a algunos de ustedes les puede servir. La mayoría de las cosas que mostramos día a día en Instagram parecen buenas, casi como si no existiera el dolor o los malos momentos”, comenzaba diciendo aquel texto.

Gaston Soffritti y Stefi Roitman fueron pareja hasta mediados de 2019

“Cuando iniciamos una relación tendemos a mostrarlo por todos lados. El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir. Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio”, continúa.

“No hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse. Hacen falta huevos y ovarios de los buenos para soltarse la mano cuando no todo está mal. Creemos que es momento de crecer, de dar un paso más, y, en este caso, no nos toca darlo juntos. Hoy decidimos priorizar nuestras carreras y nuestras ganas de crecer como seres individuales. Nuestro amor está intacto porque es del sano y lo sano a la larga hace bien. Seguramente de acá en adelante nos vean juntos en muchos lugares, pero como otra cosa, sin rótulos, manteniendo el mismo amor que tuvimos y tendremos siempre”, concluía la publicación.

Tras esta separación, Stefi retomó su relación con Lucas Biren con quien había estado de novia antes de Soffitti. Pero poco tiempo después, conoció a uno de los hermanos Montaner. En tanto, Gastón se emparejó con la modelo Antonella Pauletto a fines de 2019 y aun siguen juntos.

SEGUIR LEYENDO: