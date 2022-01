La furia de Lali Espósito con Flavio Azzaro por sus polémicos dichos del colectivo LGTBIQ+

Flavio Azzaro y Lali Espósito

Flavio Azzaro generó polémica por sus declaraciones en Crónica TV cuando comentaba con su colega Carolina Bisgarra la noticia sobre un ataque contra un comercio inclusivo, Maricafé, ubicado en el barrio de Palermo. “Quisieron quemar café LGTBQ+. Le tiraron un almohadón incendiado”, anunció el conductor. Luego, le preguntó a su compañera: “¿Hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”.

Mientras Bisgarra intentaba dar más detalles de la investigación del caso, el periodista seguía insistiendo con debatir sobre otra cuestión que nada tenía que ver con la agresión contra el local: “Yo solo pregunté si podía ir porque si no parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?”.

El conductor fue repudiado por sus declaraciones

Incluso Azzaro incomodó a su compañera al consultarte si le gustaban los hombres o las mujeres, una cuestión privada que tampoco estaba relacionada a la noticia. Finalmente, Carolina le contestó: “Nosotros no formamos parte de la comunidad, Flavio. Entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita hacer esa comunidad y sentirse más cómodo tal vez, más respaldado”.

De manera inmediata, Flavio fue repudiado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Una de las famosas que expresó su malestar por todo lo ocurrido fue la popular cantante Lali Espósito, quien publicó en su cuenta oficial de Instagram un fuerte mensaje contra el conductor, aunque evitó nombrarlo.

“Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¡¿QUÉ HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN?! Que piense como quiera. Me cago en Él y en los que son como Él... ¡pero por lo menos que no esté en TV!”, escribió la actriz en la red social, furiosa por el comportamiento de Azzaro.

El mensaje de Lali Espósito

Tras el enorme revuelo que se generó, Flavio reflexionó sobre todo lo ocurrido, se dio cuenta de que había cometido un grave error con sus dichos sobre la noticia y decidió pedir disculpas públicas. “Hablé de la comunidad de una manera despectiva. Tendría que empezar a pensar por qué hablé así. No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno”, manifestó el periodista en su programa en Crónica TV de este miércoles.

“Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema del que entienda mucho. Soy un ignorante, está mal que lo sea y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo. Fui desubicado porque en ningún momento recibí la información que en un bar LGTB+ no dejen entrar a un heterosexual”, explicó Azzaro.

“No es un tema fácil para tratar y no da para hacerse el banana, como lo hice. Yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista. Y tendría que ocuparme por cambiar. Primero porque soy un ser humano y segundo porque trabajo en un medio de comunicación. Quizás porque no entendía de qué estaba hablando seguí como un pelotudo...”, reflexionó el periodista, arrepentido por su comportamiento.

SEGUIR LEYENDO: