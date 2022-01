Guillermina Valdés respondió a las críticas que le hicieron los haters por una característica física

Guille Valdés

Guillermina Valdés se encuentra de vacaciones en José Ignacio, Punta del Este, con su pareja, Marcelo Tinelli y su enorme familia ensamblada. De esta manera, la empresaria y modelo aprovecha para descansar y relajarse, luego de tener un año muy intenso con su línea de cosméticos, su participación como jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece) y la crianza de sus hijos.

En su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Dante, Paloma, Helena y Lorenzo suele compartir imágenes tanto de su vida familiar como laboral. Recientemente, se generó un enorme revuelo cuando publicó una foto en la que se la ve completamente desnuda y acurrucada, luego de cubrir su piel con una de las variedades de su línea de cremas.

La osada selfie de Guillermina Valdés

“Ritual de todos mis días. Crema Cacao, luz en tu piel”, escribió Guillermina en el epígrafe de la osada selfie que le valió una larga serie de comentarios, entre los que se destacó el de Cande Tinelli, una de las hijas de su pareja. “Como Dios te trajo al mundo”, celebró la joven reconocida por sus múltiples y extremos tatuajes.

Valdés se arrepintió del posteo y eliminó la foto de su perfil, aunque un rato más tarde volvió a publicarla. Y se sorprendió al leer algunos mensajes malintencionados de usuarios que criticaban sus pies. Cansada de los comentarios de los haters, decidió publicar una imagen de sus pies y aclaró: “No uso filtros que me deformen los pies... Quizás ustedes los vean deformes pero son así. Y aprendí a quererlos. Gracias”. Luego, cerró: “Y calzo 40/41. Para los que se preocupan también por el tamaño”.

El posteo de Guille Valdés contra los haters

En una reciente entrevista con Teleshow, la empresaria habló de lo que significaba tener su propia línea GUIV: “A mi marca de cosméticos empecé a gestarla hace bastante, es como un hijito para mí. Tenía este sueño de crear una línea cosmética clean, que tenga que ver con que no tiene sulfato, parabeno, no es testeada en animales, y sirve. Quería que estuviera acá, en Argentina. Soy de probar mucho y muy curiosa con el tema de la piel. Hace casi tres años que estamos en el mercado y nos está yendo muy bien. Estoy muy contenta y agradecida porque cuando uno hace lo que le gusta, y puede concretar un sueño, es un placer”.

Respecto a su rol como jurado de ShowMatch, Guillermina hizo un balance de todo lo vivido en estos meses: “Empecé mi reemplazo con Ángel (de Brito) y sabía que quizás era un año que me iban a volver a necesitar: era una opción que alguien dé positivo en algún momento, y si me necesitaban, yo estaba disponible. No lo siento como una revelación, sino como un aprendizaje. En realidad, sí fue una revelación para mí de un espacio que pude ocupar, disfrutar, aprendí mucho, y lo agradezco… Fue como una academia de oratoria, de un montón de cuestiones que fui aprendiendo en esto de improvisar en un show en vivo, en un espacio en donde nunca había estado. Y también trabajando con mi pareja. Así que fue un desafío y lo súper disfruté”.

