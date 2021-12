Eva Longoria: de cazar animales para poder comer al éxito como actriz y los amores fallidos

Eva Longoria

Es una de las grandes estrellas del espectáculo. Pero Eva Longoria carga con un pasado que se animó a revelar hace no mucho tiempo, para que todos supieran que nadie le regaló nada y que todo lo que tiene es gracias a su sacrificio.

Eva nació el 15 de marzo de 1975 en Texas, Estados Unidos, pero nunca olvidó las raíces españolas y mexicanas de sus padres, Eva Mireles y Enrique Longoria. Es la menor de cuatro hermanas con las que tiene muy buena relación más allá de que durante su infancia y adolescencia no fue tan así. En alguna oportunidad la actriz comentó que las une una gran relación, más allá de ciertos acontecimientos que atravesaron cuando eran jóvenes. Vivencias que no olvida, pero que perdonó.

Su carrera comenzó en el 2000 luego de una frustrada incursión en el mundo del modelaje: su altura (1.57) le cerró las puertas en un mundo de absurdas y peligrosas exigencias. La rechazaban de todas las agencias en las que se presentaba, con el motivo esgrimido una y otra vez: su estatura. Apenas realizó un puñado de campañas gráficas.

En ese entonces, ya dando vuelta la página para dejar atrás esa frustración, Longoria obtuvo una pequeña participación en la última entrega de la serie juvenil Beverly Hills 90210, en el 2000. Era un suceso televiso y sabía que no tenía que desentonar. Cuatro años más tarde alcanzó el éxito con su protagónico en Desperate Housewives (Amas de casa desesperadas). Ese fue su despegue para ir siempre en continuo ascenso y sin detenerse.

En ese entonces, recordó que sus hermanas le hacían la vida imposible y hasta llegó a pensar que era adoptada. Esa pregunta se las hizo a sus padres, y no les creía la respuesta, más allá de que se lo negaban hasta mostrándole la partida de nacimiento. “De chiquita me llamaban Patito feo porque era muy oscura y delgada, y mis hermanas eran claras y rubias. Eso me llevó a que tuviera que recurrir al sentido del humor para darle forma a mi personalidad”, comentó a La Verdad, un medio español.

A la par de todo eso, también atravesó carencias. Necesidades que la llevaron, junto con su familia, a rebuscársela. Los Longoria vivían en una finca que habían heredado. Allí, cuando no había nada para comer, la pequeña Eva salía a cazar con su papá, con quien siempre mantuvo una gran relación: “Cuando era chica cazaba ciervos, conejos, pavos, chanchos salvajes y todo tipo de animales que se cruzaban. Antes cazaba para comer, y ahora encargo la comida y me la traen a la mesa”, sostuvo en 2006 en una entrevista con The Oprah Winfrey Show, hablando de sus logros, sin olvidarse de su pasado.

“No lo hacíamos por crueldad, lo hacíamos porque de verdad no teníamos nada para comer. Esa era nuestra cena que poníamos en la mesa y compartíamos con mi familia cuando no teníamos otra cosa”, agregó. La aclaración vino luego de que quedar en la mira de varias organizaciones protectoras de animales sin fines de lucro, que pusieron el ojo en sus palabras.

La cuestión alimenticia caló profundo en su alma. A tal punto, que logró un imperio gastronómico desde que empezó a ganar dinero con las series. Fundó dos restaurantes y hasta editó un libro de cocina, Eva’s Kitchen: cooking with love for family and friends. La particularidad es que no tiene recetas sofisticadas, sino que son todas aquellas que hacían en su casa cuando era chiquita. “Es mucho más que un libro de cocina. Es una memoria de mi vida a través de la comida”, contó.

En lo que tiene que ver con el amor, Eva Longoria también pasó por malas experiencias. La primera decepción desde que se hizo conocida le corresponde al actor Tyler Christopher. Se conocieron en la serie General Hospital durante el 2002. A los pocos meses pasaron por el altar, pero allí comenzó la debacle. A los dos años, cuando ya no había nada por hacer por encender la llama, se separaron.

Al tiempo ella admitió que no se tendría que haber casado, que era muy chica y que no estaba preparada para dar ese paso. A los pocos meses del distanciamiento conoció a JC Chazez, ex integrante de la banda N’Sync. Esta relación tampoco prosperó: no lograron llegar ni siquiera al año.

Casi a la par, sin darse un respiro en soledad, llegó a su vida el basquetbolista francés Tony Parker. Con ganas de revertir su camino amoroso, pasaron por el altar. El día puntual, por cuestiones de cábala, fue el 7 del mes 7, del año que termina con el mismo número. Sin embargo, nada de eso la salvó de que todo terminara tres años más tarde. La actriz y el ex ladero de Manu Ginóbili en los Spurs finalizaron la relación envueltos en escándalos de infidelidad: Eva descubrió que Parker tenía una relación paralela con la pareja de su compañero Brent Barry.

En 2010 se divorciaron. Longoria borró los dos tatuajes que tenía en alusión a Parker y estuvo inmersa en una gran depresión. “Está sorprendida, no se lo esperaba. Está desolada”, comentó un amigo cercano, mientras le pedía a la prensa que por favor no le hiciera guardias fotográficas porque el estado de la actriz no era el mejor.

En esto de querer ayudarla, su amiga Penélope Cruz le presentó a su hermano, Eduardo Cruz. Fue su cuarto romance mediático y la ilusión de que al fin se tratara del indicado. Durante el 2011 fueron y vinieron, se mostraron juntos, pero antes de cumplir el año todo terminó, y continuaron por caminos distintos. Siempre se dijo que no fue amor, que Eva intentó sacarse a su ex pareja de la cabeza y del corazón, buscando poco más que diversión.

Luego llegaría el jugador de fútbol americano Mark Sánchez, 12 años menor. La relación se dio casi a la par de Cruz, en algún punto coincidieron, por lo que no logró prosperar. Se conocieron en un programa de televisión, pero estuvieron juntos menos de un año. Entre la carrera artística de ella y la deportiva de él, casi que ni se veían.

El sexto romance conocido fue el empresario Fernando Arguello. ¿El final? Anunciado. Fueron novios durante cuatro meses, nada más. Sin embargo, acá se destaca la separación en buenos términos. Entendieron que no había amor, más allá de que se llevaban bien. Hoy son grandes amigos.

El séptimo, el que llegó en el orden de su número favorito, es José Pepe Bastón. Se conocieron en 2013 y es su actual pareja. ¿De quién se trata? Del gerente de Programación de Televisa. En 2015 se casaron y realizaron una gran fiesta en Dubái. En junio 2018, a los 43 años, Eva se convirtió en madre por primera vez cuando dio a luz a Santiago Enrique. De esta manera, y después de varios intentos frustrados, logró su cometido: formar una familia. No le fue fácil, pero al final pudo hacerse realidad su sueño, como ocurrió con cada uno de los aspectos de su vida.

