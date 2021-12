El osado look de la China Suárez en la presentación de su nueva película

La China Suárez dejó fotografiarse, pero evitó hacer declaraciones a la prensa

Después del escándalo en el que se la acusaba de ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, este martes Eugenia La China Suárez tuvo su primer evento público frente a las cámaras. Es que la actriz le puso nuevamente la voz a Meena, la elefantita de Sing 2, la película producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures.

En este contexto, la ex Casi Ángeles se dio cita en Cinépolis Recoleta, donde llegó con un look total black en dos piezas: un top con escote profundo y una mini tiro alto, que complementó con un blazer también en el mismo tono. Relajada y sonriente, solo dejó que le tomaran fotografías y, para evitar las preguntas incómodas, se escabulló rápidamente de la prensa y se adentró en la sala de cine para ver el filme animado. La ex de Benjamín Vicuña estuvo acompañada en el evento por sus amigas Florencia Feijó y Agostina Di Stefano, y el periodista Javi Ponzo, además de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

Eugenia optó por un look total black en dos piezas: un top con escote profundo y mini tiro alto, que complementó con un blazer también en el mismo tono

La China Suárez saludó a todos y estuvo sonriente durante el evento, pero evitó hablar a la prensa

Por otra parte, a la premiere asistieron figuras de la talla de Marcela Kloosterboer, Panam y Mónica Antonópulus, entre otras, que fueron acompañadas por sus respectivos hijos y posaron sin problemas ante los fotógrafos.

Marcela Kloosterboer lució una blusa sin hombros y un jean en la acant premiere de Sing 2

Panam, con un look total white en la presentación de Sing 2

Mónica Antonópulos eligió una camisa trasparente y jeans para la ocasión

En Sing 2, Buster Moon y los artistas estelares del teatro New Moon regresan a la pantalla gigante, y en esta ocasión ellos se preparan para lanzar un nuevo espectáculo. Sin embargo, la misión en esta película será encontrar y convencer a una gran estrella de rock para que se una a este gran espectáculo, y es que su idea principal es debutar en la meca del entretenimiento que es Redshore City. Aunque con algunas complicaciones y sin contactos, Buster junto a Rosita, la rockera Ash, el sentimental gorila Jhonny, la tímida elefante Meena y Gunter, tienen que llegar a las oficinas de Cristal entertainment para lograr convencer a un magnate que los apoye y así hacer realidad el deslumbrante show.

Además de la China, la versión en español de este musical contará con la participación de artistas como Chayanne, quien interpretará a la estrella de rock, Clay Calaway, Vadhir Derbez, Sebastián Martínez, Greeicy Rendón y los actores del elenco original. Recordemos que el talentoso grupo de Buster es interpretado por el actor Matthew McConaughey y otras estrellas como: Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton y Tori Kelly. En la versión en inglés ellos forman equipo con el cantante Bono, quien será el encargado de darle vida a Clay.

“Quedé muy manija con U2 post Sing Movie, no sé cómo explicarles lo que me gustó esta segunda parte. Y Meena quedará en mi corazón para siempre”, escribió Eugenia en sus stories de Instagram.

En el plano personal, luego de separarse de Vicuña, Suárez estuvo este fin de semana con un grupo de amigos en el Tigre, con quienes compartió una tarde navegando en un yate privado. Sobre esa embarcación y con un sol increíble, la China aprovechó para tomar sol y sacarse muchas fotos que fueron ilustrando sus redes el resto de los días. Además, está dedicada a pleno a la construcción y decoración de su nueva casa en zona norte. Y mientras tanto, Wanda llegó al país y está de evento en evento: por caso, ayer, estuvo presente en el Hotel Alvear, donde hizo las fotos para los personajes del año de una reconocida revista ¿Se cruzarán personalmente?

