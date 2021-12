Wanda Nara, la nueva protagonista de Netflix: ¿tendrá su propia serie?

Wanda Nara firmó contrato con Netflix

Mientras el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez continúa dando tela para cortar y aunque pasan los días, siguen apareciendo detalles de lo ocurrido, la empresaria no para de trabajar. Ahora, compartió en sus redes imágenes de la colaboración que grabó para Netflix este fin de semana.

Resulta que la plataforma de streaming está promocionando la serie Emily en París y para darle difusión en las redes, convocó a personajes conocidos que vivan en la ciudad de las luces para hacerlo y por eso ya se vio un adelanto de “Wanda en París”.

Boina fucsia, tapado violeta y cartera turquesa es el look que eligió la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella para la promo. En el adelanto, se la ve al mejor estilo Lily Collins paseando en auto por la ciudad lluviosa mientras suena de fondo “La vie en rose” de Edith Piaf.

“Vuelve Emily en París y hoy terminamos de grabar Wanda en Paris para las redes de Netflix Latinoamérica”, escribió ella en su cuenta de Instagram junto con el video del adelanto de lo que pronto se podrá ver en las redes sociales de la reconocida plataforma.

El año pasado en plena pandemia la mayor de las Nara había sorprendido al asegurar que estaba juntándose con guionistas para armar una biopic. . “Si la serie comienza desde mi niñez, tendría que atacarnos otra pandemia para poder verla”, bromeó en diálogo con Gente y agregó: “Yo aportaría condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar”.

Además, contó que una parte mínima de la historia se rodaría en la Argentina y que la gran mayoría transcurriría en Europa, ya que desde hace años ella vive allí, primero en Italia y luego en Francia y en ese momento no se arriesgó a decir quién podría ser la protagonista, ni tampoco qué actores podrían hacer de Maxi López y Mauro Icardi. Lo cierto es que de retomarse el proyecto, tras el escándalo con la China Suárez, se necesitaría una temporada más por lo menos para retratar lo ocurrido.

Reconciliada con Mauro Icardi, Wanda Nara dio pistas de cómo sería su serie (Foto: @mauroicardi)

Mientras. ella prepara todo para venir con su familia a la Argentina para pasar las Fiestas. Sus cinco hijos, su marido y ella se quedarían en la casa en Santa Bárbara que la empresaria compartía con Maxi López y que ahora, tras un acuerdo con él a través del cual quedaba saldada la deuda alimentaria que él tenía, está a nombre de ella.

Hace quince días ella habló por primera vez en cámara en una nota que le dio a Susana Giménez, luego del escándalo entre su marido y la China Suárez. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló-

“Vos eras amiga de la China”, afirmó Susana, aunque Wanda marcó un límite. “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció, y se imaginó en la situación opuesta. “Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado”; respondió sin dar demasiados detalles. “Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”.

