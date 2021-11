La emoción de Carlos Monti en el casamiento de su hija Milagros: “Fue un sueño cumplido”

Carlos Monti llevó a su hija Milagros al altar (Fotos: Sebastián Montalbano)

Este sábado, Carlos Monti vivió uno de los días más felices de su vida. Es que el periodista presenció el casamiento de su hija menor, Milagros, quien selló su amor con Juan Pablo, un instructor funcional y de musculación oriundo de Junín. Y fue justamente en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires donde los novios eligieron hacer la emotiva ceremonia. Hasta allí se trasladaron sus familiares y amigos, entre los cuales no faltó el panelista de Nosotros a la Mañana, que además ofició como padrino de boda.

“Se me cayó alguna lágrima, yo soy un tipo muy duro en ese sentido, pero sí, por todo lo que significa Mili, por cómo ella soñó este casamiento hace mucho tiempo y además la historia de este romance con Juan Pablo que se dio fortuitamente pero que estaba marcado por el destino”, comenzó expresando en dialogo con este medio. Y detalló: “Ellos se conocieron en un vuelo que, en realidad, nosotros no íbamos a tomar. Íbamos a viajar a la noche a Miami y no sé qué pasó que terminamos viajando en el diurno. Y ella se sentó al lado de él. A partir de ahí comenzó esta historia, evidentemente estaba marcado”. En ese sentido, destacó que su yerno le pidió matrimonio a su hija en otro vuelo que hicieron juntos, como para cerrar en un círculo perfecto esta gran historia de amor que ya lleva cuatro años.

Mili y Juan Pablo, felices en su boda

La ceremonia fue presenciada por 120 personas, que luego disfrutaron de la gran fiesta

“La voluntad de ellos era casarse en Junín, y tanto mi mujer como yo lo respetamos. Y más allá del armado, la logística y algún contratiempo, salió todo bien”, comentó sobre el día de la boda, que fue oficiada por el Padre Carlos, quien vino especialmente de un pueblo cercano. Y amplió: “En un momento cuando llegamos con Mili en el auto al campo, empezó a chispear un poco. Igual estaba previsto, habíamos puesto carpas para evitar cualquier tipo de contratiempo climático, y eso le dio un clima muy especial que empezara a chispear, los paraguas...se creó una atmósfera diferente”. En ese sentido, describió sus sensaciones: “Si tuviera que definirlo en pocas palabras, te diría que fue un sueño cumplido”.

Los novios, a puro baile y risas en la noche del sábado

El periodista, además, contó un tierno e íntimo momento que vivió con Mili. “La vi tan feliz.... Cuando nos bajamos del auto para encarar a la alfombra roja, me dijo: ´Papi, estoy cumpliendo lo que soñe´. Ahí me desarmó”, reveló muy conmovido a este sitio. Y cerró: “Ahora quiero que sean felices y que puedan conformar la familia que tanto quieren. Yo sé que ella va a querer ser mamá rápidamente, será como Dios quiera y que la vida los sorprenda”.

Milagros, periodista de Teleshow, también dio detalles sobre la esperada fiesta, que realizó en el campo El Laurel y en la que hubo 120 invitados. Según sus propias palabras, el momento más emocionante fue en el que se dieron los votos con su flamante marido. “Lloré un montón. Todo salió como pensábamos y más. Estamos felices”, señaló.

Luli, una de las sobrinas de Mili y nieta de Carlos, fue la encargada de llevar los anillos (Fotos: Sebastián Montalbano)

Y reveló un conmovedor detalle: fue una de sus sobrinas, Luli, hija de su hermana María Paz, la encargada de llevar los anillos. Sin dudas, un broche de oro en una noche en la que no faltaron las sorpresas. Una de ellas, fue el video que le preparó su papá, en el que se recopilaron los cálidos saludos de varios famosos, entre ellos, Pamela David, Pollo Alvarez, Sandra Borghi, Sol Pérez, Ariel Wolman, César Banana Pueyrredon, Pachu Peña, Juan Alberto Mateiko, Lío Pecoraro, Matías Alé, Graciela Alfano, Raul Lavié, y los futbolistas Julián Álvarez y Franco Armani, porque el novio es un confeso fanático de River, a diferencia de ella, que es una fiel hincha de Boca. Porque en el fútbol pueden estar en desacuerdo, pero el amor es más fuerte.

