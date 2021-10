La reacción de Zaira Nara al ver que Wanda confirmaba su reconciliación con Mauro Icardi

Zaira Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron los protagonistas de un escándalo personal que acaparó el mundillo mediático. Todo el lío comenzó cuando la modelo encontró en el celular del jugador del Paris Saint-Germain mensajes que había intercambiado con Eugenia la China Suárez, quien se instaló en España con sus hijos y su madre para cumplir con sus compromisos laborales.

Luego de 10 días de muchas idas y vueltas, la pareja finalmente hizo las paces. Mauro fue el primero que intentó reconquistarla con mensajes de amor en las redes sociales. Incluso le pidió disculpas: “Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste”. Pero la empresaria parecía no aflojar, hasta este lunes.

A pesar de las especulaciones que daban a entender que el final era inminente, Wanda decidió cortar de raíz con los rumores y reveló cómo se encuentra la situación con el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, escribió en su cuenta de Instagram, dando detalles de cómo arreglaron sus diferencias.

“Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”, finalizó la empresaria.

Zaira Nara, a quien muchos señalaban como una de las que le había aconsejado a Wanda que se diforciara, celebró la noticia de la reconciliación entre su hermana y su cuñado desde la Argentina. “El amor siempre triunfa.... lo demás es puro cuento”, escribió la conductora en una historia de Instagram junto a una romántica fotografía de la pareja que decidió volver a estar juntos a pesar de la fuerte crisis que vivieron en esta semana.

Las hermanas Nara son muy unidas, más allá de que viven en países diferentes. A finales de agosto, la mujer de Jakob Von Plessen viajó a Francia para reencontrarse con Wanda, luego de que se flexibilizaran las restricciones de los vuelos. “Finalmente juntas en París”, escribió la mayor en un posteo, junto al emoji de un corazón. Y la modelo, por su parte, expresó en sus redes: “Poooooooor fin con mi otra mitad”.

Durante sus vacaciones, ambas aprovecharon para tomarse unas “mini vacaciones de solteras” e irse juntas al Milan Fashion Week, donde se relajaron y disfrutaron de su gran pasión: la moda. Viajaron en avión privado y se instalaron en un lujoso departamento que Icardi y su esposa compraron en 2019. En esta escapada, las hermanas Nara aprovecharon para conocer las nuevas tendencias de la primavera / verano 2022 de la mano de las marcas más prestigiosas como Giorgio Armani, Versace, Fendi y Alberta Ferretti.

