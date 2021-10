Verónica Lozano redecoró el comedor de su mansión de San Isidro: muebles rústicos y adornos florales

Verónica Lozano

Verónica Lozano vive en una enorme mansión, ubicada en la exclusiva zona de San Isidro, junto a su pareja, Jorge Corcho Rodríguez y su hija, Antonia. La propiedad de estilo francés, que tiene 5000 metros totales, se destaca por tener un hermoso comedor con grandes ventanales y mucha luz natural.

La conductora de Cortá por Lozano, el exitoso ciclo de Telefe, compartió con sus miles de seguidores de Instagram imágenes de este sector que redecoró con muebles rústicos. Y para las paredes optó por diseños de hojas que sumado a las flores le da una calidez al ambiente.

El comedor de Vero Lozano

“Con los años aprendí a disfrutar de los rituales, poner la mesa, agasajar. Cocinar mientras me tomo un vinito y escucho música; alimentar, nutrir y dar amor de este modo. Celebrar los encuentros y agradecer siempre”, escribió la psicóloga en la red social al publicar fotos del comedor y de sus queridos perros.

La conductora posa en el comedor renovado de su casa

En mayo pasado, Verónica cumplió 51 años y lo celebró rodeada de sus seres queridos y amigos. En esta oportunidad, su hija y su pareja le dieron un original regalo que la hizo emocionar hasta las lágrimas. Más tarde, ella publicó el video en el que aparece llorando, muy sorprendida por el obsequio. “¡Es muy lindo! ¡Es muy lindo!”, decía mientras se secaba las lágrimas de la cara.

Se trataba, ni más ni menos, de un imponente cuadro con un retrato realista de su perro Copito, en el que el can luce una chaqueta bastante similar a las de la cápsula de ropa craneada por Lozano. “Mis 51. Gracias a la vida por lo lindo y por lo otro... Gracias Corchi y Antony por iluminar mis días”, señaló en el posteo de su cuenta oficial de Instagram.

"Con los años aprendí a disfrutar de los rituales, poner la mesa, agasajar", escribió Vero en Instagram

Cabe destacar que Copito tiene un rol central en la vida de Lozano, ya que no se trata de una mascota más, sino que es su preferida. El perro, un pequeño y simpático maltés, acompaña a la conductora en sus comidas, en sus viajes e, incluso, duerme con ella. Pero también es una de las estrellas de Cortá por Lozano, ya que se roba buena parte del programa y, en ocasiones, también se gana el cariño de los invitados.

Verónica ha formado una familia con el Corcho Rodríguez desde hace más de 12 años. Hace unos meses, se rumoreó que se habían separado. Pero ella salió a desmentirlo en una entrevista con Catalina Dlugi. “¡Me había olvidado de que también me divorcié en pandemia!”, dijo Lozano con ironía. Sin embargo, admitió que duermen en cuartos separados. “Sí, estamos en cuartos separados, pero igual volvemos cada tanto. Antonia -su hija de 11 años- está muy grande, se queda chateando hasta no sé qué hora, entonces ese era como mi lugar. Yo me iba al cuarto de Antony y veía mis series, mis cosas... ¡me vi todo! Y Jorge no quería ver nada, entonces yo estaba con mi computadora”, contó la conductora.

“Cada tanto volvemos a dormir juntos, sobre todo en vacaciones”, aclaró Lozano. Y, a modo de consejo conyugal, señaló: “Igual está bueno el cuarto separado, eh. No está nada mal después de tanto tiempo de convivencia”.

Verónica Lozano mostró la intimidad de su casa





SEGUIR LEYENDO: