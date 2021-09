La relación entre Pampita y Lucila Fernández Llanos, mamá de García Moritán: “Es la mejor de todas las suegras que tuve”

Pampita y Roberto García Moritán en el día de su casamiento, junto a Lucilia Fernández Llanos, la mamá de él (Foto: Instagram)

Desde que Roberto García Moritán está en pareja con Carolina Pampita Ardohain, el perfil mediático suyo y el de toda su familia subió a pesar de ellos. Incluyendo el de su madre, Lucila Fernández Llanos, quien está en pareja desde hace cincuenta años con el diplomático Roberto García Moritán.

El pasado fin de semana, el papá de Ana publicó en sus redes sociales distintas postales familiares en las que se vio cómo se las arregla para cuidar a la pequeña, tarea en la que también participa su mamá, quien reluce nuevamente su título de abuela.

Pero lo más saliente, es la buena sintonía que hay entre Lucila y su nuera famosa. De hecho, la propia jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece), cierta vez manifestó que la madre de García Moritán “es la mejor de todas las suegras que tuve”. Poco tiempo después de que Pampita y el empresario gastronómico y flamante político comenzaron a estar juntos, ella propuso tener un encuentro con su nueva suegra. La organización del encuentro corrió por cuenta de Roberto y allí, las dos tuvieron una charla que fue “casi como una entrevista”, según reveló la modelo.

Una postal familiar en la que Pampita y Roberto García Moritán comparten tiempo con la familia de él (Foto: Instagram)

“Es la mejor suegra que tuve. Es un amor, muy cariñosa”, manifestó en uno de las emisiones de Pampita Online (Net TV), en diálogo con su amigo y panelista Gabriel Olivieri. “Apenas lo conocí a Roberto, él me preguntó a quién quería conocer de toda su familia y yo le contesté: ‘Lo primero que quiero hacer es ir a comer sola con tu mamá'”, reveló.

Pampita dijo que, en esa cena, Lucila definió a su hijo como “muy protector” y le contó anécdotas de cómo los cuidaba a sus hermanos cuando viajaban por el mundo, por la carrera diplomática de su papá. “Cuando me dijo que era protector, eso me gustó. Es una palabra que me gusta”, dijo Carolina. También, en ese encuentro, se enteró de que Roberto es muy familiero.

Lucila es la mayor de cuatro hermanos, familia que se completa con Guillermo, Miguel y Clara. Se casó siendo siendo muy joven con quien aún sigue siendo su marido y tuvo también cuatro hijos: además de Roberto, es madre de Patricio, Lucila y Francisco.

Acerca de la relación que hay entre su marido y su suegra, Pampita describió: “Los que son buenos hijos, son buenos maridos porque saben tratar a una dama, ser caballeros, acordarse las fechas importantes. Nunca vas a cocinar como su mamá, hay que entregarse, pero si los han criado con amor eso trasciende a sus hijos”.

Pampita, Roberto García Moritán, Lucila Fernández Llanos y la pequeña Ana (Foto: Instagram)

“No hay que renegar de la suegra. ¡Besito a mi suegra que me está mirando! Yo, por las dudas, quedo bien con ella”, dijo otra vez en una de las emisiones de su programa.

Y otro de los comentarios que Ardohain soltó en su programa a propósito de la buena relación con Lucila, tiene que ver con su actividad como conductora: “¿Sabés lo que hace mi suegra?”, le confió a sus compañeros. “ Prende todos los televisores de la casa y pone Pampita Online porque ella dice: ‘¿Y si adentro del aparatito está el que mide el rating?’. ¡Es lo máximo! ¡Hagan lo mismo en su casa! ”, sugirió.

