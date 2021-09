Claudia Villafañe compartió una foto inédita del momento más feliz de su vida

Claudia Villafañe

Durante décadas Claudia Villafañe cultivó un bajo perfil en los medios de comunicación y se limitó a aparecer solo para acompañar a su ex marido, Diego Maradona, o a las hijas que tienen en común, Dalma y Gianinna. Sin embargo, a raíz de su participación en MasterChef Celebrity, la empresaria quiso que el público conociera su personalidad y su historia de vida, más allá de todo lo que vivió junto al Diez.

“Me sobrepasa día a día lo que esto genera en todos lados, tanto la gente que me conoce, los que no me conocen, y los que me piden disculpas porque tenían una imagen distinta de mí a la que pueden ver ahora acá en el programa. Por eso me siento re contenta de haber aceptado este desafío”, reveló en su paso por el certamen de cocina de Telefe.

Y en otra oportunidad habló de las necesidades que pasó durante su niñez. “Vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y mis abuelos en el cuarto de adelante. Todo el tiempo se veía la cocina, que era muy chiquita, siempre cocinaron ellos y era algo casero, natural”, relató visiblemente emocionada y destacó que proviene de una familia humilde.

Las carencias que vivió hicieron que la empresaria no olvidara sus orígenes, a pesar de tener una vida de lujo. Por eso, en las últimas horas se animó a mostrar una fotografía del momento más plenos de su vida. “Me encontré con esta foto y me recordó que en el barrio tuve una infancia feliz”, escribió junto a la imagen en la que se la ve posando en la vereda con una vestida tableada, suéter estampado y botitas.

Claudia Villafañe

Hace unos días también se viralizó una imagen que despertó polémica entre propios y ajenos a Maradona. Al parecer, Claudia Villafañe habría decidido cambiar la foto de WhatsApp por una ligada a El Diez. La mamá de Dalma y Gianinna eligió la foto de una de las camisetas de la selección argentina de Diego para ilustrar su perfil en la red social.

El dato no es menor porque en propio Maradona acusó a Villafañe de quedarse con varias camisetas suyas –entre otros objetos– y hasta la demandó. También en las redes sociales se destaca que la casaca en cuestión sería una que Diego vistió en el Mundial de fútbol de 1994 en Estados Unidos.

En 2016, Diego aseguraba que Claudia Villafañe no le quería devolver una serie de objetos que había recolectado a lo largo de su carrera y que le pertenecían a él. De acuerdo con el testimonio de ella sobre este tema, estos habían sido un regalo.

Sobre el tema, Elba Marchovecchio, abogada de Villafañe, explicó en algunos medios que los objetos son propiedad de su defendida. “Diego Maradona no tenía demasiado interés en esas camisetas, o sabía que esas camisetas, por más que él las hubiera transpirado, se las había regalado a Claudia”, manifestó.

