El sugestivo comentario de Benjamín Vicuña a una foto que comparte con La China Suárez

Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña anunciaron su separación hace más de una semana

Continúa la promoción de Terapia Alternativa, serie que protagonizan Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez. El viernes pasado, la actriz sorprendió al publicar el poster de la serie y, ahora, los usuarios de Instagram notaron el particular comentario que el chileno escribió en una publicación de Fernán Mirás, quien también es parte del elenco y es muy amigo del actor -compartieron tiempo en la tira Argentina, tierra de amor y venganza y en la obra de teatro Terapia Amorosa.

Mirás compartió el poster de la serie -en donde están él, Vicuña, La China y también Julieta Cardinali y Carla Peterson- junto con un texto promocional para que sus seguidores estén atentos al inminente estreno. Pero entre los comentarios, se destacó el del chileno, quien se atrevió a señalar un gesto particular en uno de los integrantes de la imagen .

El poster de Terapia Alternativa, en el que se ven a Eugenia La China Suárez sobre el regazo de Benjamín Vicuña, y en el fondo, Carla Peterson (Foto: Instagram)

“ El señor de la foto como que supiera que algo anda mal con su jermu ”, escribió Vicuña en el posteo y rápidamente logró diversas reacciones: “Muy buena, Benja. Sos un genio”, “El humor nos salva” y “Se pasó el Benja” fueron algunas de las expresiones que festejaron el comentario del chileno. En tanto, también se juntaron algunas críticas: “Lindo marketing el de la separación” y “Estaba convencida de que era una separación 100% real”, le dijeron.

Sin embargo, pocos repararon en la cara de pocos amigos de Fernán en la foto, y que tal vez era a él a quien se estaba refiriendo Vicuña. “Jaaaaa, para mí está enojado con Cardinali. Eso es!”, le respondió Mirás al chileno, queriendo llevar la atención para ese lado.

El posteo de Fernán Mirás con el poster de Terapia Alternativa y el particular comentario de Benjamín Vicuña

El pasado viernes, Eugenia La China Suárez generó ruido al volver a publicar una foto junto a Vicuña en su feed de Instagram, algo que no ocurría desde el pasado 16 de febrero. Esa había sido, hasta ayer, la última vez que la actriz compartió un contenido en sus redes sociales junto con su ahora ex pareja.

Pero al igual que el posteo en el que comentó Vicuña, no se trataba de una postal romántica, sino también para anticipar la serie Terapia Alternativa, que se estrenará el próximo 24 de septiembre por una conocida plataforma de streaming. Así, y en plena etapa de promoción, la China subió una imagen del póster de la serie donde se la ve sentada sobre el regazo de Vicuña. “¡Cada vez falta menos! El 24 de septiembre llega Terapia Alternativa. No se la pierdan!”, arengó la China en el posteo, en el que no etiquetó a su ex y también cerró la publicación a los comentarios, evitando todo tipo de mensajes.

En esta ficción, Eugenia y Benjamín se pusieron en los roles de una pareja de amantes que busca distanciarse para poder tener felicidad en el matrimonio de cada uno. “Queremos hacer terapia para separarnos”, es lo que dijo “Malena”, el personaje que encarna Suárez, en el trailer que se adelantó hace algunas semanas. Visto con el diario del lunes, suena casi como una premonición de lo que ocurrió en la vida real.

Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez serán los protagonistas de Terapia Alternativa, que se estrena el próximo 24 de septiembre

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el chileno para anunciar la ruptura de la pareja.

Este mensaje provocó una rápida reacción por parte de su ex, quien decidió eliminar del feed (o archivar las publicaciones) todas las imágenes en las que se veían momentos de felicidad en la relación que mantuvo con Vicuña, incluyendo el posteo que le había dedicado por el Día del Padre.

