Se canceló la reposición de “Simona”: el comunicado de Actrices Argentinas y la reacción de Thelma Fardin

Juan Darthés y Ángela Torres protagonizaban "Simona", ficción que se iba a retrasmitir por volver: Actrices Argentinas celebró la cancelación

Meses antes de que Thelma Fardin denunciara -pública y judicialmente- a Juan Darthés por una violación presuntamente ocurrida en 2009 en Nicaragua, el actor se estaba desempeñando en lo que sería su último trabajo en Argentina: la telenovela Simona, que protagonizaba junto a Ángela Torres en El Trece. Luego, él abandonó el país y partió rumbo a Brasil, donde reside actualmente y aún afronta un proceso judicial.

En este contexto, en los últimos días se supo que dicha ficción iba a emitirse nuevamente en el canal Volver, donde suelen retrasmitirse las producciones de Polka. Ante esta situación, el colectivo de Actrices Argentinas, que sigue apoyando la causa de la ex Patito Feo, tomó cartas en el asunto para impedirlo, algo que finalmente terminó ocurriendo. “Finalmente, se levantó la reposición de ´Simona´ en el canal Volver gracias al repudio que generó el anuncio ´La vuelta de Darthes a la televisión argentina’”, comenzó expresando la organización desde su cuenta de Instagram. Y continuaron: “Y se extiende a cualquier eufemismo que intente vender contenidos, omitiendo que esa persona se profugó al Brasil al ser denunciado por violación a una menor. Y que hay un proceso judicial abierto en su contra todavía por resolverse en noviembre”.

El comunicado de Actrices Argentinas luego de que levanten la reposición de "Simona"

En esa línea, cerraron: “Seguimos rechazando estas provocaciones y todo intento por ´dar vuelta´ la página y ´volver´ al silencio. El 11 de diciembre de 2018 dijimos ´No nos callamos más´ y lo seguimos repitiendo. Justicia para nuestra compañera Thelma y para toda víctima de violencia y abuso. #NoNosCallamosMas”.

Thelma, por su parte, también decidió romper el silencio sobre este tema. En sus stories, reposteó una publicación de la Editorial Chirimbote, en la que se referían a la novela. “Simona, una novela protagonizada por Juan Darthés, vuelve a emitirse por Canal Volver. Este anuncio, la primera imagen, que grita que es su ´vuelta a la TV argentina´ borrando el por qué se fue: él está prófugo”, comienza el posteo. Y continúa: “Sí, se fue de la Argentina tras la denuncia por abuso sexual hecha por Thelma Fardín. El ataque ocurrió hace muchos años atrás, cuando la actriz tenía 16 años. Aún duele, pero cuando tocan a una, nos tocan a todas, y entonces ella sabe que no está sola. Ni ayer ni ahora, ante la indignación que provoca ese anuncio que nos dice que “vuelve” al país del que se fugó para evadir la Justicia…”. “Cuánta insensibilidad por parte de una empresa al momento de elegir qué emitir cada día, reponiendo un producto cuyo protagonista va a sentarse en el banquillo en noviembre de este año; cuánto se minimiza un proceso judicial como si esa “vuelta” fuera un regreso esperado”, señala la editorial.

Los posteos de Thelma Fardin luego de que cancelaran la reposición de “Simona”

Y concluye: “El debate social -dijo Thelma Fardin hace un tiempito- ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ´le creo no le creo´, no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la re victimización y dejando de estigmatizarla”.

Por otra parte, Fardin también replicó el posteo de la Revista Sudestada, que también pidió por la cancelación de la ficción en ese canal. “DARTHES NO VUELVE, RETROCEDE (Decime que no sirve luchar)”, lo titula la revista y se explaya: “Una buena noticia. Levantaron el programa protagonizado por el violador de Juan Darthes en Canal Volver. Bajaron Simona por nuestra publicación y el repudio de miles en las redes, porque ya no pasa desapercibido que haya un abusador en la televisión y no dejaremos que continúen con impunidad”.

