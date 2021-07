La hija de Bruce Springsteen competirá en salto hípico representando a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio

Jessica Springsteen comenzó a montar a los 4 años (Foto: Instagram)

Su pasión son los caballos. Comenzó a cabalgar en un pony cuando tenía apenas cuatro años de edad en la granja que su padre, Bruce Springsteen, había comparado en las afueras de Nueva York para que su familia pudiera vivir lejos de los paparazzi. Y desde entonces Jessica, la hija del músico, supo que su futuro estaría ligado a la equitación. El camino no fue tan simple como cualquiera hubiera pensado. Sin embargo, el próximo 3 de agosto a las 7 hs. de Argentina, competirá en salto hípico representando a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fruto del matrimonio del intérprete de Born in the USA y Patti Scialfa, Jessica nació hace 29 años en Los Ángeles. Pero, al poco tiempo, sus padres decidieron que lo mejor para ella y sus hermanos, Evan James y Samuel Ryan, era irse a vivir a un predio de 121 hectáreas ubicadas en Colts Neck, Nueva Jersey, el Estado del que era oriundo el músico. Allí fue donde la joven comenzó a practicar equitación. “Toda niña chiquita ama a los ponies. Y yo estaba obsesionada con el mío”, recordó en una entrevista con CNN Equestrian.

El gran sueño de la hija del músico era llegar a los Juegos Olímpicos (Foto: Instagram)

Años más tarde, junto a uno de sus caballos más valiosos, Vornado van ben Hoendrick, Jessica obtuvo su primera medalla de bronce en el campeonato regional de Lexington, uno de los centros hípicos más importantes de su país. Más tarde ganó en el Washington International Pony Equitation Classic Final. Y, ya compitiendo con equinos mayores, en 2008 se alzó con el trofeo del ASPCA Maclay National Championship. En el 2011, en tanto, participó por primera vez en el prestigioso Royal Windsor Horse Show. Y tres años más tarde se hizo con la Copa de Oro de Estados ­Unidos.

Hasta ese momento, la hija de Bruce combinaba la equitación con sus estudios. Sin embargo, en 2014 y después de graduarse en la carrera de Psicología de la Universidad de Duke, decidió dedicarse de lleno a la actividad hípica. Actualmente se encuentra en el puesto número 27 en el ranking mundial y es la tercera mejor de su país. También triunfó en España, donde en el 2018 se adjudicó la Copa de SM La Reina. Pero su objetivo, sin lugar a dudas, era participar de los Juegos Olímpicos. Ya había formado parte como suplente en Londres 2012 y se había quedado con las ganas de ser seleccionada para integrar el equipo que compitió en Río de Janeiro 2016. Su gran, sin embargo, oportunidad llegó este año.

Jessica y su semental de 12 años, Don Juan van de Donkhoeve (Foto: Instagram)

“¡He estado soñando con esto desde que tengo memoria! Agradecimiento infinito a mi equipo, amigos y familia por ayudarme a hacer de esto una realidad. ¡Nos dirigimos a Tokio! Es un honor ser parte de este equipo”, escribió Jéssica en su cuenta de Instagram al confirmar su presencia en el torneo junto a Laura Kraut, McLain Ward y Kent Farrington.

La hija de Springsteen competirá junto a su semental de 12 años, Don Juan van de Donkhoeve, a quine también le ha dedicado unas bellas palabras en sus redes sociales. “No hay ningún caballo en el mundo con el que prefiera estar en este viaje, ¡gracias Don! Eres el caballo de mi vida”, le puso feliz antes de viajar a la capital de Japón, adónde arribó el pasado 23 de julio. Sin embargo, debido a las restricciones por el COVID-19, The Boss, quien se encuentra trabajando para lo que será su vuelta a los escenarios, no podrá asistir a la Villa Olímpica para alentar a su hija en vivo y en directo tal como él hubiera deseado.

Bruce se muestra orgulloso de su hija (Foto: Instagram)

