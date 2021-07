Daniela Lopilato furiosa por una agresión que recibió en las redes: “Por personas como éstas abundan los trastornos alimentarios”

Daniela Lopilato publicó una foto junto a su hija y recibió una fuerte agresión por parte de una seguidora

Las redes sociales son un lugar en el que las figuras públicas reciben mucho cariño de parte de sus seguidores, pero también están expuestos a los haters, que son aquellos internautas que se dedican solamente a dejarles comentarios negativos y críticas muy despectivas. Esto último fue lo que le sucedió a Daniela Lopilato, la hermana de Luisana, quien se mostró muy ofendida por una agresión que le hicieron a su hija. Todo comenzó cuando la nutricionista compartió una foto en sus stories en la que se la ve en la playa junto a Daira, sobrina de la reconocida actriz. “Con ella hasta el infinito”, expresó junto a la imagen.

La foto que Daniela Lopilato compartió junto a su hija

Lo que no esperaba fue el comentario de una mujer, que le espetó: “Dos obesas, ¿y vos sos nutricionista?”. Muy enojada, Daniela la escrachó en sus historias compartiendo la captura y le respondió: “¡Por personas como éstas abundan los trastornos alimentarios! En general ignoro este tipo de comentarios, pero al ver que es ´psicóloga´ me indignó”. Y agregó: “¡Una vergüenza que un profesional de la salud escriba esto!”.

El agresivo comentario que recibió Daniela Lopilato al compartir una foto con su hija

Luego de visibilizarlo, recibió el apoyo de varios de sus seguidores. “¿Qué será lo que le da el derecho a uno a opinar abiertamente sobre el cuerpo de otra persona? ¡Y siendo psicóloga! Qué nos queda al resto...estamos al horno como sociedad, ese es el problema lamentablemente”, “¡Deberían sacarte la licencia por este comentario que hacés! Ojalá te quedes sin pacientes”, “Qué triste que siga pasando esto, comentarios como éstos muchas veces empeoran situaciones. No sabemos por lo que está pasando la otra persona, qué proceso interno está haciendo. De los cuerpos de los demás no se opina”, fueron algunos de los mensajes que recibió la nutricionista.

Algunos de los mensajes de apoyo que recibió Daniela Lopilato

Por otro lado, y para dejar de lado ese mal momento, la hermana de la ex Rebelde Way le dedicó un tierno mensaje a su sobrina Vida, la hija más chica de Luisana que este domingo cumple tres años. “Vida de mi corazón, ¡feliz cumple!”, escribió junto a una imagen de la pequeña con su mamá. Y agregó: “¡Las extraño tanto!”. Michael Bublé, por su parte, tampoco fue ajeno a este día tan especial para su hija e hizo un tierno posteo: “Cuando pienso en este increíble y pequeño ser humano, no puedo creer que soy su papá. Sos tan amada, Vida. Gracias por elegirme ¡Feliz cumple!”.

El mensaje de Daniela Lopilato por el cumpleaños de su sobrina

En febrero de 2020 y luego de su separación con Gastón Quieto, Daniela tuvo varios conflictos con su ex, por lo que ambos debieron recurrir a la Justicia. El ex cuñado de Luisana fue en aquél entonces a Los ángeles de la mañana para denunciarla públicamente por impedimento de contacto de su hijo: “Trabajo afuera en un crucero, viajo mucho. Estoy dos o tres semanas afuera. Cuando vuelvo lo primero que quiero es ver a mi nene y en los últimos dos meses lo vi tres horas”. Ella estaba viendo el programa de El Trece en ese momento y comenzó a mandarle mensajes a Karina Iavícoli, refutando las declaraciones de su ex: “Ella dice que no fuiste a la fiesta de egresados”. Él respondió: “Porque tenía que trabajar. Ella se sacó fotos con su pareja de dos meses con mi hijo. Eso me mató. Ella tiene una hija de otro matrimonio y yo nunca lo hice”.

