El vínculo que une a La Sole y a una participante de La Voz: “Me pareció que la conocía, y sí”

La Sole y Josefina Arenas

“Puedo ser gasolina en tu llama. Puedo ser mantequilla en tostadas. Puedo ser si tú quieres que sea. Armadura en tiempos de guerra”, cantó Josefina Arenas en la audición a ciegas de La Voz Argentina. Mientras la escuchaba, La Sole percibió algo, no solo le agradó la interpretación, sino que la sintió conocida, por lo que decidió pulsar el botón y darse vuelta.

“Me pareció que conocía esa voz, y la conozco”, fue lo primero que atinó a decir Soledad Pastorutti apenas vio a la concursante de 21 años. Su memoria auditiva no fallaba. ¿De dónde? “Andando los caminos de las redes y de los festivales, una vez cantamos juntas en un camarín”, dijo y Lali Espósito la interrumpió: “Tu memoria es como la de Mirtha, estoy sorprendida, es abrumador”.

El vínculo ente La Sole y una participante de La Voz

Luego, la jurado explicó: “Es que escuchaba y decía de algún lado la conozco, fue en el sur de la provincia de Buenos Aires. En un camarín que era una carpa y comimos frambuesas”. Josefina agregó que había sido en la Fiesta de la Frambuesa en Baker.

Como ella es oriunda de Tandil, Mau y Ricky aprovecharon para contar que ellos tenían familia allí: “Los de la peluquería, mas loca que tu madre” y Jose dijo que los conocía, que se había ido a cortar el pelo allí.

“Volviendo a la performance”, dijo de pronto Soledad , para cerrar los chistes y charlas y regresar al tema que los reunía e hizo su devolución: “Hubo detalles a corregir, pero sentía frescura y demás que me atrapaba porque además decía que de algún lado te conocía, lo podemos hacer mejor y te doy la bienvenida oficial a mi equipo”.

Aunque es de Tandil, incluso prometió traerle salames a Ricardo Montaner, vive en Buenos Aires desde hace cuatro años, donde estudia arquitectura, psicología, actuación y fonoaudiología. Además de hacer siempre música: “Mi primera guitarra me la regalaron mis papás a los ocho años”.

Josefina Arenas, en La Voz

“Estar en La Voz Argentina es un un sueño, no me sentía la mas linda del mundo y este programa tiene eso, no importa tu apariencia, importa tu voz y quiero que me escuchen. Con cualquiera que se de vuelta estaría feliz de la vida”, había dicho al presentarse antes de audicionar.

La semana pasada se presentó en el concurso una joven de 24 años de Isidro Casanova. Abigail Ledesma, que ya había estado en otro concurso televisivo de canto. La joven, ahora rubia, estuvo en el 2014 en el ciclo Tu mejor sábado conducido por Zaira Nara y Diego Pérez, participando a dúo con Ezequiel del segmento de canto Dos al éxito, que contó con Tomás Dente, Oscar Mediavilla y Sofía Gala como jurado. En aquel momento, la cantante y su compañero se consagraron ganadores del ciclo de El Nueve, según lo hizo notar Rodrigo Lussich en El show de los escandalones.

Hace unos días participó en el reality conducido por Marley un joven cantante que resultó ser el cuñado del conductor de Santo Sábado, el Pelado López. El concursante, Steban, es hermano de Nella, le esposa del ex CQC. Incluso fue su hermana quien acompañó a la audición a ciegas al rosarino de 33 años, que eligió el tema “Always on my mind” de Elvis Presley.

También se había generado polémica luego de que Bianca, hija de Miguel Ángel Cherutti audicionara.”Me emocioné mucho, lloré como un chico de 5 años, pegué un salto en mi sillón del living, no lo podía creer. Todo lo que dijo es verdad: ella fue solita, yo no sabía nada. Unas semanas después de que estuvo en el casting me dijo que había estado presentándose como Bianca solamente. Cuando la vi en el vivo, cómo se plantó en el escenario, ella es muy carismática, completa. Una chica con mucha actitud”, dijo él a Teleshow al respecto.