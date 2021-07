Débora Plager opinó de la incorporación de Alejandro Fantino a Intratables: “Está acostumbrado a manejar una mesa de periodistas”

Debora Plager habla sobre la incorporación de Fantino a Intratables

“Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar, en cierto modo, de profesión”, dijo Doman el último día de junio pasado anunciando que se retira del periodismo y de la conducción de Intratables para ejercer el cargo de director institucional en Edenor. ¿Su sucesor en el ciclo de América? Alejandro Fantino .

Su aun no cristalizado desembarco -será el próximo lunes 12 de julio- ya desató todo tipo de comentarios, desde elogios hasta rumores de internas entre el equipo: se dijo que mientras algunos estaban a favor de la llegada de Fantino, otros consideraban que era el momento para que Paulo Vilouta -panelista, pero reemplazante de Santiago del Moro y Doman en distintas ocasiones- fuera el conductor .

Teleshow habló del futuro de Intratables con una de las históricas del panel: Débora Plager, actualmente también una de las figuras en La Academia de ShowMatch (El Trece), que eliminó a Charlotte Caniggia en uno de los duelos. “Me lo tomo como un juego. El equipo es fantástico, Nico (Villalba, su compañero de dupla) es brillante, talentoso. Pao García (coach) también. Así que estoy muy contenta. Mi familia me apoya siempre, me bancan en todas”, dijo la periodista sobre su devenir en la competencia.

Débora Plager y Nicolás Villalba, su compañero en La Academia de ShowMatch

“Me parece fantástica la incorporación de Fantino a Intratables. Yo trabajé con Alejandro y está acostumbrado a manejar una mesa de periodistas que hacen política, actualidad . Así que me parece que va a estar bueno”, auguró Débora, quien también disipó los rumores de internas: “Hace muchos años que trabajamos todos juntos y, además, Alejandro es compañero del canal, lo mismo que Paulo. Creo que se va a amalgamar todo el grupo muy bien”, dijo.

“Después de tantos años, yo estoy acostumbrada a escuchar y a entender que son las decisiones que se toman para que el producto crezca”, dijo a propósito de la llegada de Fantino. Plager también analizó que los distintos conductores a lo largo de la historia de Intratables “le aportaron su propia impronta” al programa.

“Lo dijo Alejandro cuando se despidió del programa de la tarde: él, como conductor, entiende que este tipo de programas son corales. Entonces, también se le aporta lo que cada uno de los periodistas del panel llevamos. En ese sentido, hay una parte que puede ser con continuidad, porque muchos de nosotros ya venimos trabajando. Y Alejandro, seguramente, le va a dar lo nuevo”, cerró la periodista.

La despedida de Alejandro Fantino de su programa de la tarde (Video: "Fantino a la Tarde", América)

“Los conductores de televisión soñamos con el prime time. Es jugar en el court central de Wimbledon, o correr Fórmula 1 en Mónaco o jugar un partido de fútbol en La Bombonera o el Maracaná. Imagínense si te dicen: ‘Prime time e Intratables’”, había dicho Alejandro Fantino al despedirse de Fantino a la Tarde y antes de su llegada al ciclo político.

Fantino también contó que al escuchar la propuesta estuvo dos días “llorando de la emoción. Este es el programa que siempre quise hacer. Vuela, es una máquina. Es una animalada como juega ese equipo: el programa, el prime time, el canal, todo es una maquinita aceitada”. Y adelantando qué es lo que se verá a partir del próximo lunes, prometió: “ Quiero que todos jueguen, que todos la rompan, que todos sean cada vez mejores en lo suyo. Esa es mi lógica para laburar en un programa coral ”.

