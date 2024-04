Con 12 damas de honor, 300 invitados y muchas sorpresas: así será la espectacular boda de Carolina Amoroso y Guido Covini

Carolina Amoroso y Guido Covini ya pasaron por el Registro Civil y, este sábado, celebrarán con una mega fiesta para 300 personas (Foto/@amorosocaro y @lucianofrattinifotografia)

En agosto de 2023, la periodista Carolina Amoroso recibió una romántica propuesta de casamiento de parte de su novio, el músico Guido Covini, con quien blanqueó públicamente su relación en mayo pasado. Fue durante un recital de la banda de rock Parientes en Café Berlín. Allí estuvo la conductora de TN acompañando a su pareja, sin saber que él tenía preparada una sorpresa especial e inolvidable: se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso.

Tras varios meses ultimando preparativos, finalmente, los novios dieron el “Sí” en el Jardín Japonés. Este sábado, realizarán un espectacular festejo al que asistirán más de 300 invitados y la novia lucirá un vestido creado por el diseñador Gabriel Lage, especialmente para ella.

Ante la inminente noticia, Teleshow se comunicó con Carolina Garberi, la wedding planner del evento, quien reveló detalles exclusivos acerca del salón, la ambientación y la decoración. Además, anticipó que habrá muchas sorpresas. “Es una boda que venimos preparando ya hace un año. Empezamos a buscar locaciones y nos decimos por un lugar en Pilar que tiene un jardín muy amplio. Primero habrá una ceremonia al aire libre, que contará con la bendición del padre Eusebio Hernández Greco, y luego una fiesta para más o menos 300 personas, entre ellas, familiares y amigos. Incluso hay invitados que vienen del exterior, así que hay una expectativa muy grande”, dijo Carolina en diálogo con este medio.

Acerca de la ambientación, la Planner explicó que tendrá un estilo clásico o “net”. “Caro eligió flores blancas, con algo de verde y en colores madera. Ella es muy sutil, nada ostentosa, sino más bien minimalista. Va a haber una recepción con muebles para la primera parte de la fiesta y, después, ellos optaron por un formato clásico, entonces los invitados van a comer en tres pasos. También habrá una cabina de fotos en la recepción para que todos puedan llevarse un recuerdo”, siguió.

Los novios el día que hicieron la degustación del catering para su boda

Según pudo saber Teleshow, la ceremonia iniciará a la tarde con la puesta del sol y habrá 12 damas de honor, todas vestidas con el dresscode verde, en composé con los detalles del mismo color que adornarán el lugar. Además, la novia tendrá un cortejo que encabezarán los sobrinos de la familia.

“Habrá un altar en forma de arco de flores y varios livings para la recepción con telas que caen y en colores claritos y con algo de verde estilo inglés. La mantelería es nude y también tiene un touch de verde. En la mesa principal, por ejemplo, habrá servilletas personalizadas con iniciales”, detalló la planner.

Y cerró: “La diferencia entre esta y otras bodas es que la fiesta está hecha por los novios y por la gente que los quiere. Habrá cotillón, detalles para que las mujeres puedan bailar más cómodas y varias sorpresas que no puedo adelantar, pero que tienen que ver con poner el corazón tanto en la ceremonia como en el festejo. Muchas veces se contratan shows ‘rimbombantes’ o hay elementos divertidos, pero generalmente son tercerizados. En este caso, casi todo lo que va a suceder será generado por los invitados”.

Si algo faltaba para que este 27 sea una fecha especial para Carolina es que su papá cumple años, por lo que tendrá un mini homenaje en la celebración.

Así es el salón donde se casarán la periodista y el músico este 27 de abril

Un amor que nació en las redes

En junio de 2023, durante una entrevista, Carolina contó parte de su historia de amor con Guido y reveló que se conocieron a través de las redes sociales. “A mediados de enero, me comentó una historia de mi segundo viaje a Ucrania. Vi que había seguido mi trabajo y que tenía la tilde azul, pensé que nos conocíamos de algún lado”, indicó Amoroso en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Luego, los conductores del programa de El Trece la invitaron a ver una sorpresa que le habían preparado. De inmediato, apareció del otro lado de la pantalla un video que Guido Covini había grabado especialmente para ella con motivo de su “mesario”. “Hoy es un día importantísimo para mí, no solo porque cumplimos cuatro meses, sino porque puedo decir públicamente que te amo”, dijo Guido mirando a cámara.

“Me estoy muriendo”, se sinceró Amoroso al ver a su pareja del otro lado de la pantalla. “Cuando te conocí, no podía creer que me iba a enamorar de alguien tan especial como vos. No solo porque llenás de alegría cada momento que compartimos juntos, sino también porque te admiro muchísimo. Cada vez que prendo la pantalla y te veo como irradias carisma. Cada historia que contás, cómo la contás. La empatía que tenés con la gente, la verdad me llena de orgullo. Amor, feliz cumple mes. Gracias por darme la posibilidad de poder expresarle mi amor”, cerró él.