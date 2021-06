La historia detrás del primer tatuaje del Pollo Álvarez: “Es por una promesa que hice para mi hermana, tenía que salir de algo feo”

(IG: @polloalvarez)

Joaquín el Pollo Álvarez se animó a mostrar algunos de sus tatuajes y contó la emotiva historia familiar que hay detrás de ellos. “Victoria” y “Familia”, son dos de las inscripciones que el conductor tiene en sus brazos marcadas para siempre.

“El ‘familia’ no sé cuánto hace que me lo hice, debe tener cinco o seis años este tatuaje”, dijo en Pampita Onlie y señaló su otro brazo: “Acá tengo tatuado Victoria que es mi hermana menor, somos cinco en total. Y me lo hice por una promesa. Yo odiaba los tatuajes y una vez quise hacer algo importante entonces dije que si lo que quería sucede, me iba a tatuar”.

Luego de que la conductora indagara, contó: “Mi hermana tenia que salir de algo feo. Ella es discapacitada pero era por algo puntual y si salía de eso dije que me iba a tatuar. Yo los odiaba pero fui y me tatué. Y después, un día dije ‘me quiero tatuar la palabra familia’, y me lo hice”.

Sin embargo, y aunque está orgulloso de sus tatuajes, entiende que las cosas no pasan por ahí: “Después me di cuenta que es más lo que uno tiene que demostrar y hacer, que tatuarse. Pero es lindo, me gusta y estoy muy conforme con mis tatuajes”.

Vicky, como la llama la familia, tiene 28 años y es la menor de cinco hermanos, nació con meningitis y salmonella, por lo que tuvo que pasar sus primeros años de vida internada y se sometió a más de 25 operaciones. “Ella rema como puede, en su mundo. Y nosotros sufrimos un montón pero nos enseñó mucho. Yo soy buena gente por ella. Ella es divina, tiene un humor… y nos unió como familia. A mí me hizo mejor persona…. Con ella, vi la muerte setenta veces, me rompió todo pero también me armó”, había contado él hace un tiempo.

En el 2017, cuando ella cumplió años, él le dedicó un sentido posteo: “Si me preguntan por qué soy lo que soy. Acá está mi respuesta. Un antes y un después desde su nacimiento aquel 24 de junio. Ella peleó por su vida tantas veces, ganó tantas batallas y me enseñó tanto que hizo que nada en esta vida me importa más que su sonrisa. Mi días, mis ambiciones y mis ganas de crecer hacen que muchas veces esté ausente y, claro, mi cabeza lo sabe, porque en mis días la única persona en el mundo que está siempre en mis pensamientos es ella”

“Mi hermana Victoria cumple 25 años y en eso está toda la historia de mi familia. Jamás me rendiré a nada porque Vicky nunca lo hizo. Festejamos con ella la vida y el amor incondicional. ¿Por qué lo comparto si ella no lo va a mirar? Porque no encuentro mejor manera de decirte quién soy”, escribió.

El comductor, que en marzo se despidió del ciclo Nosotros a la mañana, está casado con la cocinera e influencer Tefi Russo. En el verano sonaron fuerte los rumores de crisis entre ellos. En diálogo con Teleshow, ella había hablado al respecto: “Espero la próxima vez estar mas preparada. Nunca nos separamos, estuvimos de acuerdo en naturalizar algo que puede pasar en cualquier casa. Nos parecía irrespetuoso no responder y salió el tiro por la culata porque fue peor y se hizo un rumor mas grande, esperamos a que pasara pero no pasó y duró como dos semanas”.

Aunque se lleva muy bien, a la hora de cocinar ella confesó que prefiere estar sola: “Él cocina cuando no estoy cerca, cuando yo no estoy porque no disfruta del momento de cocinar conmigo. Por más que sea inutilísima sé más que él y no lo puedo evitar, cuando veo que agarra la fuente del horno y corta sobre el teflón, me muero. Entonces necesita que esté lejos”.

