La Academia de ShowMatch: Karina La Princesita emocionó a su mamá y al jurado con una imitación de Isabel Pantoja

Karina La Princesita emocionó a su mamá con una imitación de Isabel Pantoja (Video: "ShowMatch", El Trece)

Marcelo Tinelli la presentó como una de las mejores voces del país, anunció que imitaría a Isabel Pantoja y que en el estudio la estaba viendo su mamá. Karina La Princesita apareció en la pista de La Academia de ShowMatch (El Trece) junto a su coequiper Rafael Muñiz para el ritmo de “imitación”. “Me crié escuchando a Isabel, gracias a mi mamá”, dijo Karina sobre su elección, vestida totalmente de rojo y peinada y maquillada a imagen y semejanza de la sevillana. “La torturé bastante”, confirmó Mónica Cuello, madre de la cantante de “Corazón mentiroso”.

Karina Tejada le dio forma a “Marinero de luces”, tema interpretado por Pantoja y compuesto por José Luis Perales. A bordo de todas sus habilidades vocales, supo construir una imitación muy lograda, respetando los españolismos y los giros dramáticos característicos de la cantante conocida como “la reina de la copla”.

A su término, Tinelli indicó la emoción de Mónica, quien no pudo contener las lágrimas y tampoco pudo poner en palabras qué es lo que estaba sintiendo al ver cantar a su hija: “Reviví todo, tan chiquitita...”, alcanzó a decir la mamá de Karina, antes de que el conductor le diera la palabra al jurado de La Academia.

“Me crié escuchando a Isabel Pantoja, gracias a mi mamá”, dijo Karina La Princesita sobre su elección para el ritmo "imitación" en La Academia de ShowMatch

“En el Bailando... anterior nos odiábamos con Karina, porque no le gustaban mis puntajes, la madre me corría por los pasillos, también. Pero en el Cantando... nos llevamos bien, es una compañera genial”, dijo Ángel de Brito. “La emoción tiene que ver porque es la historia de ellas, en algún punto, las dos fueron mamás solas. Isabel Pantoja también pasó por alguna de estas situaciones”, introdujo el periodista antes de definirla a Karina como “una artista del carajo”. “Fue emotivo, fue distinto y hasta acá, es la única participante que logró una imitación perfecto. Era la voz de Pantoja”, argumentó antes de otorgarle un rotundo 10.

“Me pudo la emoción, fue una ola que me tomó por completo, me salieron unas lágrimas también. El arte es para eso. Me encantaría que me cante un poquito a capella, si se puede”, pidió Carolina Pampita Ardohain y Karina se lo concedió, logrando más aplausos y admiración. “Me estoy arruinando todo el maquillaje”, le dijo la modelo, muy emocionada. “Es una de las noches que más te he visto brillar en la pista, un placer”, cerró con su voto secreto.

“Esto fue precioso, hermoso, un desafío. Por ahí no hubiese pensado que eligieras este personaje. Pero meterte desafíos cuando podrías estar comodísima en este ritmo, lo valoro muchísimo”, le dijo Jimena Barón, después de decirle lo mucho que lo admira. “Fue emocionante y te adoro”, dijo antes de calificarla con un 9.

El último de la ronda fue Hernán Piquín: “Qué personaje que eligieron. Esta canción ella la cantó después de dos años de luto, cuando murió su marido, El Paquirri, un torero que murió por una cornada. Y ella salió a los escenarios con esta canción. Por eso tiene esta emotividad y esta garra que nos emocionó a todos”, explicó el bailarín, dando contexto. “Fue hermoso sentirte y saber que estabas interpretando a La Pantoja. La vimos a ella. Me hubiese gustado verte bajar con una bata de cola y que esté bien representado por eso, porque ella es la bata de cola en España. Muy lindo, gracias por traer arte aquí” y anotó un 8.

Karina La Princesita habló con Teleshow después de su imitación de Isabel Pantoja

“Estoy muy contenta, muy bien. Lo hicimos con mucha responsabilidad, con mucho amor hacia la artista y hacia su vida, por eso no quisimos hacer ni una parodia ni un chiste, porque es una de las mejores artistas de España y ha tenido una vida que merece mucho respeto”, le dijo Karina a Teleshow apenas después de su performance. “ Sabía que mi mamá se iba a emocionar . De ahí a cantarla era un desafío muy grande, porque cantarla imitando su voz era muy difícil, pero a mí me gustan los desafíos e imitar cantantes. Me pareció difícil pero creo que lo logramos. El objetivo era tratar de transmitir el corazón con el que hicimos toda la puesta”, agregó, muy contenta con la devolución del jurado.

Mónica Cuello, la mamá de Karina La Princesita, habló con Teleshow

Más repuesta de la emoción generada por la performance, Mónica Cuello también habló con Teleshow: “Yo ví a la Pantoja. Me removió todo eso de cuando ella era chiquita y escuchaba. Yo, pobres, los torturaba a los chiquitos míos, que me escuchaban cantar. Se ve que ella lo absorbió, lo absorbió. Y al día de hoy, ella está disfrutando y los demás disfrutan escuchándola”, dijo la mamá de Karina.

“Siempre me siento super orgullosa de ella. No sé si hay una mamá que sienta tanto orgullo. Cuando nació y la tuve conmigo, ya me sentí orgullosa”, agregó.

