Nicole, la hija de Natalia Denegri, debutó con su propio segmento en la televisión estadounidense

"El mundo de Nicole"

Desde muy pequeña Nicole participa en Corazones Guerreros, el programa que su madre, Natalia Denegri, conduce en la televisión estadounidense. Allí la niña que hoy tiene 6 años comparte con otros chicos sus opiniones sobre el de cambio climático, los valores y la familia, entre otros temas. Durante mucho tiempo la productora le propuso tener su propio espacio en el ciclo. Sin embargo, no fue sino hasta que la propia Nicole le pidió que quería tener “su mundo” que ese proyecto se puso en marcha y se convirtió una realidad.

De esta manera, el fin de se semana debutó en Corazones Guerreros el segmento “El Mundo De Nicole”, en donde la inocencia, la magia, la aventura y la curiosidad se dan cita en un mundo imaginario lleno de color y ternura, liderado por la hija de la conductora.

En ese mundo mágico, Nicole y su amigo, el robot sabelotodo Gu, emprenderán cada semana un viaje para descubrir las respuestas a preguntas que tanto niños como adultos se hacen todo el tiempo. ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué los preces no se ahogan? Esas preguntas y muchas más tendrán su respuesta en este divertido y educativo segmento de Corazones Guerreros, el programa ganador de varios premios Emmy que conduce desde hace 10 temporadas Denegri en Mega TV.

Natalia Denegri junto a su hija Nicole

”Nicole es una niña extrovertida y muy inteligente. Pero además tiene una conexión súper especial con mis seguidores y con la gente en general. Ella habla con todo el mundo, hace amigos súper rápido y nos tiene a todos sorprendidos con sus ocurrencias. ¡De hecho este segmento fue idea de ella! Ella quiere compartir su mundo con todos”, le contó orgullosa Denegri a Teleshow.

La también actriz se encuentra además en plena producción de nuevos documentales junto al famoso presentador y productor de televisión Nelson Bustamante, con quien trabaja desde hace años y ha ganado gran parte de sus 17 premios Emmys.

Nicole, la hija de Natalia Denegri

“Después de un año difícil, en el que me como a todos me tocó enfrentar muchos miedos y adaptarme a la nueva situación mundial, poder volver a trabajar de forma presencial en la productora y poder volver a poner el cuerpo para ayudar a tanta gente que lo necesita me da una alegría inmensa y me llena de energías para seguir. El estreno del segmento de Nicole es el perfecto comienzo de una nueva y más alegre etapa y ahí estaremos todos para celebrar junto a ella por este enorme proyecto que logró con apenas 6 añitos”, concluyó Denegri.

La pequeña Nicole ayudando a Natalia en sus emprendimientos solidarios

