El Turco García recordó su paso por Masterchef Celebrity y apuntó contra Germán Martitegui: “Es un ortiva”

El Turco García habló de su vínculo con el chef y jurado Germán Martitegui

Desde que comenzó a emitirse en la pantalla de Telefe, Masterchef Celebrity rápidamente se convirtió en un éxito. Día a día sus protagonistas son tendencia en las redes sociales y, como suele ocurrir en este tipo de programas, la gente suele elegir a su participante preferido para acompañarlo hasta el final en la búsqueda del premio. Y, sin dudas, uno de los más queridos en la camada de famosos que fueron parte de la primera edición del reality, fue El Turco Claudio García.

En esa oportunidad, el solomillo de cerdo que preparó el ex jugador de Racing no convenció al jurado y tomaron la decisión de dejarlo fuera de la competencia. Muy querido entre sus compañeros, la noticia emocionó a todos los presentes y muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas. Lo mismo pasó con García, quien se quebró en su despedida.

Transcurrido un tiempo y ya transitando la segunda temporada del exitoso programa, Claudio García estuvo de visita en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale donde recordó su vínculo con el reconocido chef y jurado Germán Martitegui. “¿Cuánto tiempo estuviste en MasterChef?”, quiso saber la conductora. “Hasta la mitad duré. Después me echaron”, le respondió el Turco. “¿El pelado es mala onda?”, preguntó la Viale. “¿Mala onda? Es un ortiva, pero igual son cracks”, reconoció el ex participante del certamen, entre risas.

“Masterchef me dejó aprender a querer a la cocina. ¿Y sabés qué? Aprendí a vivir, y eso es lo más importante”, había señalado durante su participación García que esa última noche en el reality recibió una muy buena devolución del jurado. “Aprendimos a conocerte y a admirar tu historia de superación”, dijo Germán Martitegui. “Lo que hiciste fue titánico, desde donde empezaste a donde llegaste. De todo corazón te deseo lo mejor”, agregó el jurado. En el mismo sentido se manifestó su colega, Damián Betular. “Fue muy lindo conocerte, sos el ícono de la diversión. Tenés una picardía que en la cocina se necesita y no todo el mundo la tiene”, analizó el chef. En el mismo sentido se manifestó De Santis: “Se me va gran parte de la alegría al verte abandonar el certamen”.

La eliminación del Turco García de Masterchef Celebrity

Como si las emociones no fueran suficientes, faltaba la palabra del propio Turco. “Sé que cada vez se me hacía más difícil, me voy muy triste”, reconoció el ex futbolista, cada vez más conmovido. “He superado un montón de cosas en la vida”, continuó hasta que pudo, en referencia a su infancia plagada de carencias y su adultez castigada por las adicciones. Tomó aire, y sacó fuerzas para agradecer la oportunidad. “Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”. El llanto no era solo suyo, estaba también en los rostros de sus compañeros, de los integrantes del jurado y seguramente en el público detrás del televisor, que aprendió a quererlo y lo adoptó como un personaje muy querido.

SEGUIR LEYENDO: