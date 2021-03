Cacho Fontana recibió la vacuna contra el coronavirus: “Está muy bien y muy contento”

Cacho Fontana

La noticia alegró a sus seguidores de toda la vida: Jorge Cacho Fontana, de 88 años, recibió la vacuna contra el coronavirus. “Hoy se vacunó con la AstraZeneca y la segunda dosis va a ser a fines de mayo”, le confirmó a Teleshow su hija, Antonella. ¿Cómo se encuentra el legendario locutor tras haber sido inoculado? “Está muy bien y muy contento”, aseguró la productora de El Canal de la Ciudad.

Cacho, quien actualmente reside en la Clínica Interplaza de Palermo, había contraído COVID-19 junto a otros once residentes de este hogar en julio del año pasado. En esa oportunidad, había sido internado en el Hospital Fernández. Pero, en el mes de agosto y aún dando positivo en el PCR, fue dado de alta. “A él lo internaron por un cuadro de fiebre y neumonía. Una vez superado eso, puede seguir el aislamiento como todas las demás personas que están en sus domicilios esperando curarse. Está muy agradecido a todos los profesionales del hospital y muy bien de ánimo”, había contado su hija en ese momento.

A pesar de que en la residencia donde vive ya se habían detectado algunos casos positivos entre empleados y residentes, según había contado Antonella el locutor “nunca tuvo miedo” de infectarse. “Estaba muy cuidado, con barbijo, alcohol en gel. En el lugar son muy cuidadosos. Están permanentemente en estado de alerta. Y, como se sentía tan bien, estaba seguro de que no estaba contagiado. Entonces, lo transitaba desde otro lugar”, había relatado. Días después, sin embargo, Fontana volvió a ser ingresado al nosocomio por un cuadro de deshidratación.

Cacho Fontana y su hija Antonella

El 4 febrero de este año, en tanto, Cacho debió ser internado nuevamente por un cuadro de neumonía. En ese momento, su hija contó que el locutor había dado negativo de coronavirus en un test que se había realizado el 24 de enero. Y se quejó de que su padre hubiera sido trasladado al Fernández de urgencia, sin que nadie se comunicara previamente con ella, que terminó enterándose por otras personas. Pero lo cierto es que, siendo una adulto mayor, Fontana necesitaba la vacuna para poder estar más protegido.

Hasta antes de que comenzara la pandemia, el locutor estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar por ser una persona de riesgo. En ese contexto, deseó poder volver a sus actividades pronto. “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”, había dicho.

Y, con motivo de su cumpleaños, el 23 de abril del año pasado había asegurado: “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”. Sin embargo, hasta el momento, Cacho no pudo volver a ejercer la profesión que lo apasiona.

