Pablo Rago recordó a su amigo Carlín Calvo, a tres meses de su muerte: “Siempre nos llevamos como dos chicos”

A casi tres meses de su muerte, Pablo Rago recordó a Carlín Calvo

El pasado 11 de diciembre falleció Carlos “Carlín” Calvo. Tenía 67 años y estaba internado en un centro de alta complejidad por su delicado cuadro de salud: desde hace una década se alejó de los escenarios luego de sufrir dos accidentes cerebrovasculares.

Este sábado, en una entrevista con Cine Argentino (CNN Radio), Pablo Rago recordó a su amigo Carlín , a casi tres meses de su muerte . “La muerte de Carlín la viví muy mal. Además veníamos de una muerte de alguien muy querido, como fue la de Diego Maradona: no nos terminamos de recuperar de un golpe que enseguida vino el otro. Además, la contradicción: porque el día que murió Carlín, fue el mismo día que Vito, mi hijo, se recibió y terminó el secundario, así que tuve una mezcla de sensaciones”, recordó.

“Desde la mañana, por supuesto, yo preferí no hablar porque no me sentía bien. Me llamó todo el mundo, hablé con gente de su familia, porque lo conocía mucho a Carlín. El vino muchas veces a la casa de mis viejos cuando trabajamos juntos. Fue un golpe muy duro, porque uno nunca está listo para la despedida de alguien ”, agregó. “Si bien es cierto que él llevaba mucho tiempo enfermo, uno nunca está listo para la despedida de alguien”, enfatizó luego.

También hizo mención a la relación que mantuvieron a lo largo de los años, desde su encuentro en un clásico de la televisión argentina, Amigos son los amigos: “Tuvimos muchos trabajos juntos. Y siempre nos llevamos como dos chicos: nos divertíamos mucho trabajando y a la vez nos peleábamos mucho, porque teníamos personalidades completamente distintas. Pero la verdad es que me dolió y me sigue doliendo, todavía”, dijo.

El posteo que Pablo Rago le dedicó a Carlos Calvo en el día de su muerte (Foto: Instagram @pablorago72)

“Pasamos tantas cosas juntos... tantas emociones... nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años... aprendí mucho de vos. Que tengas un buen viaje querido amigo”, había escrito el actor en su Instagram el día de la muerte de Calvo, a la vez en que compartió imágenes con él, en distintas épocas de sus vidas. Lo particular es que, desde aquel día hasta hoy, Rago no volvió a hacer publicaciones en su feed.

Rago también habló sobre el inminente estreno de La noche mágica, película dirigida por Gastón Portal, que podrá verse en los cines desde el próximo jueves próximo 11 de marzo. Pablo es uno de los protagonistas junto a Natalia Oreiro y Diego Peretti . “Me encanta trabajar con Diego, porque es un compañero muy divertido y aprendo mucho cada vez que trabajamos juntos porque es una persona muy aplicada, muy estudiosa”, declaró sobre su relación profesional con Peretti, con quien en el último tiempo compartieron set en El robo del siglo.

“Estoy muy contento de que el cine vuelva a abrir sus puertas", expresó Pablo Rago ante el inminente estreno de "La noche mágica"

“La película se iba a estrenar en abril de 2020 y justo empezó la pandemia”, dijo, a la vez en que celebró la apertura de los cines: “Estoy muy contento de que el cine vuelva a abrir sus puertas. Estábamos perdiendo la experiencia de compartir las reacciones de los espectadores. Ojalá la gente se anime a volver”, pidió.

Por otra parte, y yendo al plano personal, Rago contó que el 2020 fue un año muy duro, pero que este año está viviendo nuevos desafíos. “Estoy compartiendo mucho tiempo con Vito, que tiene 18 años. Además, durante la pandemia estamos arrancando la fundación de una nueva familia con mi novia: ella se llama Tamara y es una apuesta la de estar junto a ella y a su hijo. Perdimos a mi suegro en medio de la pandemia, por eso fue un año muy difícil”, contó.

