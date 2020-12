Fuerte reflexión de Cande Tinelli: “Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta”

Cande Tinelli abrió su corazón en Instagram.

Si bien es considerada una influencer, Cande Tinelli no es una persona que exponga sus sentimientos más íntimos en las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, con los que comparte a diario sus fotos, pero no se explaya mucho sobre sus emociones.

A mediados de noviembre, sorprendió oficializando su relación con Coti Sorokin, e incluso les mandó un mensaje a los haters: “Posibles títulos: “dos faloperos” / “uno peor que el otro” / “no llegan ni a navidad” . Pueden elegir”, había escrito junto a una foto con el cantante.

En esta ocasión, eligió mostrar su lado más vulnerable y, a pesar de que siempre se muestra fuerte frente a las críticas, decidió expresar en una story que a veces no puede manejar tanto la exposición y las críticas a su cuerpo. “Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos”, comenzó escribiendo.

Luego, continuó: “Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza. Tengo días donde soy más frágil. Y si, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que si, hay cosas que me afectan. Cuiden el contenido que suben” (SIC), sostuvo en la publicación.

El texto que escribió Cande Tinelli.

Cabe recordar que hace dos años, la diseñadora de moda reveló que sufrió anorexia y bulimia, trastornos de la alimentación que la llevaron a pesar diez kilos menos. En aquella oportunidad, contó que fue su familia la que la ayudó a salir adelante. “Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá”, había expresado en ese momento. Su objetivo era concientizar a los más jóvenes para que eviten caer en esta problemática.

Sin embargo, en este momento se encuentra muy feliz en el plano amoroso, disfrutando de los paisajes de Esquel junto a su flamante pareja, el autor de “Nada fue un error”, a quien conoció en su autoconcierto en el Hipódromo de Palermo y quien ya tiene el “visto bueno” de Marcelo Tinelli. En este sentido, la joven había publicado una selfie de ellos juntos que pocas horas más tarde borró, según afirman algunos rumores, por un pedido del músico, que prefiere no mostrar momentos íntimos de la pareja. El cantante, si bien ya firmó el divorcio con su ex mujer y madre de sus cuatro hijos, le puso un bozal legal, trámite que la abogada Ana Rosenfeld, en representación de su ex Valeria Larrarte, decidió apelar.

