“Son llamativas las irregularidades en el tema de la causa de la muerte. Hasta hoy todavía no sabemos de qué murió. Lamentablemente el tiempo transcurre y no me dan la posibilidad de una nueva pericia médica. En el organismo se encontraba cocaína pero no fue el causante ni el detonante de la falla multiorgánica, si 20 días antes había estado internada y la revisaron, le hicieron estudios del corazón y no tenía nada”, aseguró Cipolla.