“Hubo peleas donde me dejó sangrando la boca. Con Carolina teníamos una relación mínima . Tuvimos nuestras diferencias. ¿Viste cuando no congenías con una persona? Yo no le caía bien”, había dicho en su momento la modelo con respecto a su “cuñada”, quien se había pronunciado sobre el tema en diálogo con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.