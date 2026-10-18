“Tuve un pequeño pestañeo”: se quedó dormido mientras manejaba, chocó y volcó en el barrio porteño de Flores

El conductor de un auto se quedó dormido al volante, chocó contra un vehículo mal estacionado y volcó

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Un conductor de 30 años protagonizó un choque seguido de un vuelco en el cruce de avenida Directorio y Esteban Bonorino, en el barrio porteño de Flores. El hombre fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) por politraumatismos.

El siniestro vial movilizó a efectivos de Bomberos de la Estación 7, personal de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad y equipos del SAME, según informó el servicio de emergencias.

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“Tuve un pequeño percance, un pequeño pestañeo. Impacté, fui despacito y tuve la desgracia de chocar ahí y me di vuelta con el auto”, remarcó Alejandro, el conductor del vehículo volcado, a un móvil televisivo. Además, afirmó que volvía de trabajar, que usó el cinturón de seguridad y que, por la baja velocidad en la que iba, los airbags no estallaron. “Venía mal dormido, fue un día largo, fui papá hace poco y con todo lo que eso implica, sacrificándome y tuve un pequeño descuido”, agregó. Y puntualizó que el vehículo al que impactó estaba “mal estacionado”.

Como consecuencia del procedimiento, quedaron inhabilitados tres carriles de avenida Directorio y también se dispuso el corte de la calle Bonorino. Agentes de Tránsito de la Ciudad redireccionaron la circulación vehicular en la zona. Los cortes aún permanecen en la zona.

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El SAME indicó que el conductor, de 30 años, presentaba politraumatismos y que se había previsto su derivación al Hospital Piñero. Sin embargo, tras la evaluación médica, el hombre decidió no aceptar el traslado.