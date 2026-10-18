Sociedad

Santa Fe: una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 34 y murieron dos personas

El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Rafaela. Las víctimas fatales eran oriundas de la localidad de Ituzaingó. Otros pasajeros quedaron hospitalizados con pronóstico reservado

Una camioneta plateada con daños graves en la carrocería y el parabrisas destrozado se encuentra sobre el pasto junto a bomberos
Personal de bomberos inspecciona los restos de una camioneta destruida tras una colisión vial a la altura de la localidad santafesina de Rafaela
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Una pareja oriunda de la localidad santafesina de Ituzaingó murió y otras dos personas resultaron heridas de gravedad tras el vuelco de una camioneta en el acceso norte de Rafaela. El siniestro ocurrió el sábado por la mañana en el kilómetro 242 de la Ruta Nacional 34.

La Ford Ranger XL gris, de doble cabina, viajaba con cuatro ocupantes cuando su conductor perdió el control. El vehículo terminó volcado sobre la banquina, a pocos kilómetros de la ciudad de Rafaela, en el departamento Castellanos.

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Las dos víctimas fatales eran una mujer que salió despedida del vehículo y un hombre que conducía la camioneta. Los otros dos pasajeros, un hombre y una mujer que viajaban en el asiento trasero, fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital Jaime Ferré.

Los heridos permanecen con pronóstico reservado. Por el nivel de destrucción que sufrió la camioneta, los bomberos utilizaron equipos hidráulicos para abrir la cabina y retirar a los sobrevivientes.

Según la información inicial, la Ranger circulaba en dirección sur-norte. Al llegar al sector donde el trazado de la ruta reduce sus carriles y conecta con una calzada de doble sentido, el conductor no logró disminuir la velocidad, perdió el control y se produjo el vuelco.

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En el operativo intervinieron efectivos de la Dirección General de Bomberos de Rafaela, Gendarmería, la Comisaría 14 y el Departamento Científico Forense de la Policía de Investigaciones. Las circunstancias que provocaron el accidente permanecían bajo investigación.

Un vehículo de gran tamaño yace volcado sobre una carretera nocturna mientras gruesas llamas y humo se elevan desde su estructura
Un colectivo volcado y envuelto en llamas sobre una ruta de Santiago del Estero deja un saldo de tres personas fallecidas.

A mediados de agosto se registró otro incidente en la Ruta Nacional 34, pero a la altura de Malbrán, en Santiago del Estero. Allí hubo un choque entre un Chevrolet Classic y un camión Volvo que transportaba gasoil y dejó tres muertos y un herido. El hecho ocurrió a las 2:20 del domingo 23 de agosto de 2026, a la altura del kilómetro 470, a unos seis kilómetros de esa localidad.

Según informó la Policía de Santiago del Estero, el impacto se produjo parcialmente sobre la banquina. Cuando llegaron los agentes de la Subcomisaría Comunitaria de Malbrán, encontraron al camión envuelto en llamas y al automóvil con graves daños.

Dos de las víctimas, que murieron en el lugar, fueron identificadas como Claudio Sebastián Gutiérrez y Mónica Graciela Gutiérrez, ambos domiciliados en la provincia de Buenos Aires. Un tercer ocupante del auto, un hombre cuya identidad no había sido difundida, sufrió heridas y falleció poco después.

El conductor del camión, Miguel Montaño, de nacionalidad boliviana, fue encontrado a unos 150 metros del punto de colisión. Fue trasladado al hospital de Pinto con lesiones.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Exequiel Bustamante, mientras que los cuerpos fueron derivados a la morgue judicial de Añatuya.

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