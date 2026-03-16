El día que Steve Jobs enfrentó la muerte: así cambió su vida tras el diagnóstico de cáncer

Steve Jobs y el valor de la mortalidad: la experiencia que cambió su visión sobre el éxito y la vida

El impacto de enfrentar la muerte transformó por completo la vida y la visión de Steve Jobs, el emblemático fundador de Apple. En 2003, tras recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas, Jobs se vio forzado a replantear sus prioridades y la manera en que abordaba su existencia personal y profesional.

Esta experiencia, que él mismo relató durante su célebre discurso de graduación en la Universidad de Stanford en 2005, marcó un antes y un después en su filosofía de vida y liderazgo.

La historia de Jobs es relevante no solo por el alcance de su legado en la industria tecnológica, también por la honestidad con la que compartió sus miedos, vulnerabilidades y aprendizajes. Su testimonio sobre el diagnóstico y la cercana experiencia con la muerte ha servido de inspiración para millones de personas a la hora de replantearse cómo encarar sus propios desafíos y tomar decisiones significativas.

El método Jobs: minimalismo, autenticidad y gestión del tiempo tras su experiencia con el cáncer

El diagnóstico de cáncer y la redefinición de la vida

Steve Jobs narró que, cuando los médicos detectaron un tumor en su páncreas, la primera evaluación fue devastadora. “Me dijeron que probablemente era un tipo de cáncer incurable y que debía esperar vivir no más de tres o seis meses”, confesó ante los graduados de Stanford.

El consejo fue claro y brutal: regresar a casa y preparar sus asuntos personales, lo que en sus palabras significaba “tratar de decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos diez años, pero en solo unos meses”.

Sin embargo, poco después llegó una noticia inesperada. Tras más estudios, los médicos descubrieron que el tumor era de un tipo poco común y tratable mediante cirugía. Jobs fue intervenido y logró superar el episodio, aunque reconoció que fue “lo más cerca que estuvo de enfrentar la muerte”.

Esta experiencia lo llevó a comprender la importancia de vivir intensamente, aprovechar el tiempo y tomar decisiones sin dejarse paralizar por el miedo.

El fundador de Apple priorizó lo esencial y aprendió a decir no a lo accesorio, guiando cada día por la pregunta “¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” y dejando un legado de liderazgo transformador más allá de la tecnología - EPA/MONICA M. DAVEY

Durante su discurso en Stanford, Jobs reflexionó sobre el valor de recordar la mortalidad para tomar decisiones con autenticidad. Según él, “recordar que voy a morir es la herramienta más importante que encontré para ayudarme a tomar grandes decisiones en la vida”. En su visión, el miedo al fracaso, el orgullo o la presión social pierden fuerza cuando se enfrentan con la certeza de que el tiempo es limitado.

Esta perspectiva le permitió a Jobs adoptar una actitud más audaz y honesta ante los desafíos, despojándose de lo accesorio y enfocándose en lo esencial.

Minimalismo y autenticidad: la filosofía de Jobs

La filosofía de Jobs tras su experiencia con el cáncer se reflejó en su estilo de vida y en su gestión profesional. El minimalismo, presente en los productos de Apple, también marcó su día a día: vestía siempre igual para reducir la fatiga de decisiones y se enfocaba en lo fundamental, evitando distracciones y compromisos sin sentido.

Un elemento clave de su rutina era la pregunta que se repetía cada mañana: “Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”. Si la respuesta era negativa durante varios días consecutivos, lo tomaba como una señal para cambiar de rumbo o cerrar ciclos.

Jobs aplicó este método tanto a su vida personal como profesional. Tras abandonar la universidad y vivir en condiciones modestas, aprovechó ese periodo para explorar diferentes disciplinas, desde caligrafía hasta diseño, que luego influirían en la identidad visual de los productos Apple. Era consciente de que la curiosidad, la experimentación y la apertura a lo inesperado eran esenciales para el crecimiento y la innovación.

Su enfoque no promovía el riesgo imprudente, sino la acción consciente y la capacidad de cambiar cuando la situación lo requería. Jobs consideraba que el miedo a fallar era inevitable, pero que debía ser enfrentado con honestidad y con la conciencia de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en caminos que no llevan a un propósito real.