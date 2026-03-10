Tecno

Todas las alternativas seguras para reemplazar a las memorias USB en 2026

La adopción masiva del conector USB tipo C y la superioridad de los SSD externos han limitado el pendrive a tareas técnicas, empujando a los usuarios hacia soluciones más rápidas

La mayoría de personas tienen
La mayoría de personas tienen en su casa una o varias memorias de este estilo que antes eran muy demandadas en ámbitos académicos y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obsolescencia de la memoria USB como dispositivo principal para transferir y respaldar información se consolidará en 2026, cuando su uso quedará limitado a labores técnicas muy específicas, impulsado por la evolución de alternativas más seguras y versátiles como los SSD externos, la nube y la adopción masiva de USB‑C.

Este cambio no solo responde a avances tecnológicos, sino además, a la incompatibilidad creciente de los pendrives tradicionales con la mayoría de computadoras y tabletas de nueva generación, que prescinden del conector USB‑A y reducen así la funcionalidad de estos dispositivos.

Qué dispositivos reemplazan a las clásicas memorias USB

Los SSD externos, conectados por USB‑C o Thunderbolt, han superado al pendrive tradicional en velocidad y en capacidad. Un SSD puede ofrecer desde 500 GB hasta varios terabytes, mientras que la mayoría de las memorias USB todavía suelen ubicarse en rangos de 64 o 128 GB.

Los SSD externos superan a
Los SSD externos superan a la memoria USB en capacidad y velocidad, estableciéndose como la principal opción para tareas profesionales y copias de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia se vuelve crucial en tareas profesionales como la edición de video en 4K, la gestión de bibliotecas fotográficas de gran tamaño o la realización de copias de seguridad completas.

Asimismo, para usuarios que priorizan la capacidad ante todo, los discos duros externos (HDD) continúan siendo una opción válida. Estos dispositivos proporcionan varios terabytes a precios accesibles, lo que los convierte en aliados para almacenamiento prolongado y copias de respaldo periódicas.

Cuál opción se ajusta con las necesidades de cámaras y celulares actuales

Las tarjetas SD y microSD mantienen su cuota en el mercado. Gracias a su tamaño reducido, se integran fácilmente en cámaras, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos, destacándose por su relación calidad-precio en las gamas media y alta.

Las tarjetas SSD se pueden
Las tarjetas SSD se pueden insertar en los celulares para dar mayor capacidad de almacenamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque presentan una fragilidad mayor frente a otros sistemas, siguen siendo la primera opción para profesionales y aficionados de la fotografía y el video debido a su portabilidad y desempeño competitivo.

Qué soluciones digitales de almacenamiento son más útiles que las memorias USB

El almacenamiento en la nube ha transformado por completo la gestión de archivos, desplazando al pendrive incluso en espacios donde la movilidad era un requisito.

Servicios como Google Drive y iCloud permiten el acceso remoto y universal a los documentos, facilitan el intercambio instantáneo y habilitan la sincronización automática entre dispositivos, lo que potencia la colaboración y la flexibilidad laboral.

El almacenamiento en la nube,
El almacenamiento en la nube, con plataformas como Google Drive e iCloud, traslada la colaboración y el acceso a los archivos a un espacio remoto y universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas plataformas, que es común que exijan suscripciones de pago para grandes cantidades de espacio, han atraído a usuarios que valoran la integración y la accesibilidad por encima de la posesión física de un soporte.

No obstante, la principal limitación de la nube reside en la necesidad de contar con una conexión a internet estable, un factor que restringe su aplicabilidad en espacios desconectados.

Por qué las memorias USB ya no son muy útiles para almacenar información

La transición hacia formas de almacenamiento más avanzadas ha sido acelerada por el surgimiento de pendrives híbridos, que combinan conectores USB‑A y USB‑C.

Sin embargo, estos modelos suelen ofrecer un rendimiento inferior, tanto en velocidad como en experiencia de uso, por limitaciones de fabricación y costos, alterando la eficiencia directa que caracterizó a la memoria USB durante más de veinte años.

La memoria USB queda relegada
La memoria USB queda relegada a usos técnicos muy específicos, como unidades de arranque o instalaciones de sistemas operativos, cerrando así su ciclo como estándar universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma el hecho de que los estándares más modernos de transferencia, como USB 3.0 y 3.2, rara vez logran alcanzar las velocidades máximas teóricas cuando se emplean en condiciones reales.

Asimismo, el uso de adaptadores para conectar memorias USB a dispositivos actuales ha generado incomodidad y pérdida de ergonomía. La necesidad de recurrir a estos accesorios, ante la falta de compatibilidad nativa, convierte al pendrive en una solución poco práctica en la mayoría de los escenarios contemporáneos.

En qué situaciones siguen siendo necesarias las memorias USB en 2026

El uso de la memoria USB ha quedado restringido a funciones muy concretas como la creación de unidades de arranque, instalación de sistemas operativos, actualización de firmware, o el traspaso de datos en contextos sin acceso a internet.

Incluso en estos casos, los dispositivos contemporáneos brindan ventajas en seguridad, velocidad y capacidad, relegando al pendrive a un rol estrictamente residual.

