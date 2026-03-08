Tecno

Cuatro ajustes para acelerar el rendimiento de un Android que tarda mucho en responder

Cuando un teléfono responde con lentitud, pueden aparecer bloqueos, demoras al abrir aplicaciones, advertencias por falta de espacio y otras fallas en el funcionamiento

La mayoría de trucos se pueden aplicar desde la configuración del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un celular Android presenta dificultades al abrir aplicaciones o al cambiar entre tareas, la experiencia del usuario se ve afectada, generando interrupciones y aumentando la frustración.

La ralentización de un celular Android puede dificultar la gestión de actividades laborales y personales, afectando la productividad y el acceso a información esencial.

Frente a estos inconvenientes, existen soluciones prácticas que pueden implementarse en casa, sin recurrir a técnicos ni herramientas especializadas. Una serie de ajustes básicos permite recuperar la agilidad del sistema, optimizar la velocidad y prolongar la vida útil del dispositivo.

Cuál es el primer ajuste que hay que hacer cuando el celular presenta fallas

Apagar y encender el dispositivo
Apagar y encender el dispositivo permite cerrar procesos abiertos y eliminar errores temporales que afectan la agilidad del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las pautas más eficaces para resolver problemas de lentitud en Android consiste en reiniciar el dispositivo. Al mantener presionado el botón de encendido durante treinta segundos, o seleccionar la opción “reiniciar” en el menú, el sistema cierra procesos abiertos y libera recursos bloqueados. Esta acción elimina errores temporales que suelen acumularse con el uso continuo del teléfono.

Repetir este procedimiento de forma periódica ayuda a restablecer el funcionamiento óptimo del dispositivo. Forzar el cierre de aplicaciones y servicios innecesarios mediante el reinicio puede devolverle la velocidad original al dispositivo.

En muchos casos, reiniciar el celular es suficiente para mejorar la respuesta de la pantalla y acelerar la ejecución de aplicaciones, permitiendo que la experiencia diaria vuelva a ser fluida.

Cómo influye el espacio de almacenamiento en el rendimiento del celular

Mantener espacio libre en la
Mantener espacio libre en la memoria interna reduce bloqueos y fallas al ejecutar aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria interna baja puede ser una de las principales causas de lentitud en dispositivos Android. Cuando el almacenamiento disponible cae por debajo del 10%, se incrementa la aparición de bloqueos, advertencias y fallas al ejecutar aplicaciones.

Por esta razón, mantener un margen de espacio libre reduce la posibilidad de errores críticos y agiliza el acceso a los programas fundamentales.

Para optimizar el rendimiento, es fundamental eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones poco utilizadas y transferir fotos o videos a servicios de almacenamiento en la nube.

Por qué es clave actualizar el sistema operativo y las aplicaciones

Contar con las últimas versiones
Contar con las últimas versiones del sistema y las aplicaciones previene errores e incompatibilidades que pueden provocar demoras y bloqueos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ausencia de actualizaciones tanto en el sistema operativo como en las aplicaciones puede generar incompatibilidades y errores de funcionamiento.

Revisar el menú de configuración, en las secciones “Sistema” o “Actualización de software”, permite detectar nuevas versiones disponibles para el dispositivo. Mantener el sistema actualizado garantiza el acceso a mejoras de seguridad y rendimiento, así como la corrección de fallos detectados por los desarrolladores.

Además, actualizar las aplicaciones desde la Google Play Store previene la acumulación de errores y asegura la compatibilidad con las últimas versiones del sistema.

Es clave revisar periódicamente la tienda digital para descargar las actualizaciones pendientes, sobre todo en herramientas como la cámara, el navegador y las aplicaciones de mensajería. La actualización regular favorece una experiencia más ágil y estable en cualquier teléfono Android.

Qué pasa si no se cierran las aplicaciones en segundo plano

Liberar memoria RAM y batería
Liberar memoria RAM y batería al cerrar programas no utilizados mejora el desempeño general del teléfono y reduce la aparición de bloqueos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones abiertas en segundo plano consumen memoria RAM y batería, dificultando el funcionamiento de otras herramientas prioritarias.

Acceder al menú de aplicaciones recientes y cerrar manualmente aquellas que no se utilizan permite liberar recursos de forma inmediata. Esta medida resulta muy útil cuando se percibe una disminución repentina en la velocidad del dispositivo o la aparición de bloqueos inesperados.

Asimismo, otra forma de optimizar el uso de la memoria es ingresar en la sección de aplicaciones dentro de Configuración y forzar el cierre de los programas que permanecen activos sin ser necesarios.

Implementar esta rutina contribuye a mantener el sistema libre de procesos innecesarios, facilitando el acceso a las aplicaciones más utilizadas y mejorando el desempeño general del teléfono. La coordinación de estos ajustes permite resolver la mayoría de los episodios de lentitud y extender la vida útil.

