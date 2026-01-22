Usan 8 cámaras con IA y detectan cerca de 29.000 infracciones de tránsito en menos de un mes

El programa piloto de vigilancia automatizada en Atenas registró más de 1.100 infracciones diarias con solo ocho cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En menos de un mes, las autoridades de Grecia han logrado identificar cerca de 29.000 infracciones de tránsito con solo ocho cámaras equipadas con inteligencia artificial instaladas en puntos estratégicos de Atenas y sus suburbios.

El programa piloto, impulsado por el Ministerio de Gobernanza Digital de dicho país, operó entre el 15 de diciembre y el 8 de enero, con resultados que superan ampliamente las capacidades de los controles tradicionales.

Las cámaras, de tecnología avanzada y desarrolladas por la empresa Acusensus, han transformado la fiscalización en las calles de la capital griega.

Las cámaras con IA identifican conductas como uso del celular, exceso de velocidad y cruces en rojo sin intervención humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos difundidos por el gobierno, los sistemas automatizados registraron más de 1.100 faltas diarias, abarcando conductas como el uso del teléfono móvil al volante, la falta de cinturón de seguridad, el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la circulación indebida por carriles exclusivos para colectivos. Todo esto ocurre sin supervisión humana directa, lo que permite una vigilancia continua y precisa.

Uno de los dispositivos, ubicado en la avenida Syngrou, identificó a más de 8.000 conductores por no utilizar el cinturón o manipular el celular, además de registrar más de 1.000 infracciones por exceso de velocidad en una vía con límite de 90 km/h (56 mph).

En la avenida Vouliagmenis, otra cámara detectó 13.722 cruces indebidos con luz roja en menos de treinta días. Estas cifras reflejan patrones de conducción que, hasta ahora, no habían sido documentados con tal nivel de detalle por los patrullajes convencionales.

Las nuevas multas automáticas, que se implementarán a finales de enero, pueden superar los 700 euros según la infracción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las autoridades griegas, el sistema se encuentra en una fase de calibración. Por el momento, las infracciones solo se registran, pero no generan sanciones automáticas. Esta situación cambiará a finales de enero, cuando las multas comenzarán a enviarse directamente a los buzones digitales de los conductores, acompañadas de imágenes que respaldan cada caso.

Las sanciones económicas son severas: manejar usando el teléfono o sin cinturón implica una multa de 350 euros, mientras que el exceso de velocidad puede costar entre 150 y 750 euros. Cruzar un semáforo en rojo supone una penalización de 700 euros y la suspensión de la licencia por 60 días, medidas que se agravan para los infractores reincidentes.

El proyecto no solo apunta a la reducción de accidentes, sino que está diseñado para expandirse de manera significativa. El plan del gobierno contempla la instalación de 2.000 cámaras fijas y 500 móviles en todo el país, con una inversión cercana a 94 millones de euros.

Grecia planea instalar hasta 2.500 cámaras en su red vial, con una inversión de casi 94 millones de euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa sitúa a Grecia dentro de una tendencia global que ya se observa en países como Reino Unido, Francia, Alemania, España y Australia, donde los sistemas de control de tránsito asistidos por inteligencia artificial forman parte de la estrategia para mejorar la seguridad vial.

Mientras las autoridades destacan el impacto positivo de la inteligencia artificial en la prevención de accidentes, el despliegue de estas tecnologías ha abierto un debate sobre la privacidad y el uso de datos, así como la compatibilidad con la legislación europea vigente.

Expertos en derecho digital advierten que el sistema podría enfrentar cuestionamientos legales una vez que las multas automáticas entren en vigor, sobre todo en lo referido al tratamiento y almacenamiento de imágenes y datos personales.

Pese a las discusiones, la implementación en Atenas ha demostrado la capacidad de las nuevas tecnologías para revelar el verdadero alcance de las infracciones cotidianas, incluso cuando la ubicación de las cámaras es de conocimiento público. El gobierno griego observa de cerca la evolución del programa, mientras otros países evalúan replicar modelos similares en sus propias redes viales.