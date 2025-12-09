Cómo medir la velocidad de tu WiFi con este truco de Alexa

Alexa permite medir la velocidad del WiFi sin apps externas y optimiza la conexión en toda la casa. (AMAZON)

Alexa cuenta con la posibilidad de medir la velocidad del WiFi a través de una función y sin recurrir a apps externas, una opción relevante para quienes buscan mantener una conexión a Internet óptima en todos los rincones de su vivienda.

Los altavoces inteligentes de Amazon, como Echo Dot o Echo Show, se conectan a la red doméstica para sincronizar y ejecutar sus tareas. Esto les permite convertirse en sensores ideales del rendimiento real de la conexión en la ubicación física en la que se encuentran.

De este modo, pueden detectar de manera precisa las variaciones de la señal según la habitación, exponiendo fácilmente los denominados “puntos muertos” de la vivienda.

Cómo hacer la prueba de velocidad de WiFi con Alexa

A diferencia de otras funciones del asistente, para ejecutar este test de velocidad del WiFi no se necesita utilizar comandos de voz, ni tampoco descargar o instalar aplicaciones externas. Todo el procedimiento se lleva a cabo desde la aplicación móvil Alexa. El método resulta sencillo y accesible incluso para usuarios con escasos conocimientos tecnológicos.

La prueba de velocidad de WiFi con Alexa se realiza desde la app móvil, sin comandos de voz ni descargas adicionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El procedimiento detallado para comprobar la calidad de la conexión es el siguiente:

Abre la aplicación Alexa instalada en tu smartphone. Accede a la pestaña Dispositivos en la parte inferior del menú principal. Dentro de este apartado, selecciona Echo y Alexa para visualizar la lista de dispositivos vinculados a tu cuenta. Elige el dispositivo específico (por ejemplo, el Echo Dot o Echo Show) sobre el que deseas medir la conexión. Presiona el icono de configuración (el engranaje) para abrir las opciones de ajustes. Accede a la sección Red WiFi. Finalmente, selecciona la opción Realizar prueba de velocidad.

En cuestión de segundos, Alexa arroja los datos de velocidad de descarga y subida del WiFi, tomados en el punto exacto donde se encuentra el dispositivo.

Si se detectan valores inferiores a los que promete el proveedor de Internet, o si la señal varía mucho entre ambientes, este test ayuda a identificar las zonas con cobertura óptima y cuáles presentan deficiencias.

El test de velocidad de Alexa ofrece datos precisos de descarga y subida en la ubicación exacta del dispositivo. (AMAZON)

Cómo usar Alexa para verificar la señal WiFi en toda la casa

Una de las ventajas prácticas de este sistema es que los dispositivos Echo son fáciles de trasladar entre habitaciones. Basta con conectar el altavoz en otro enchufe y repetir el test para comparar el desempeño del WiFi en diferentes espacios. Así, el usuario obtiene un mapa práctico de la calidad de red dentro de la casa, sin necesidad de herramientas externas ni conocimientos avanzados.

Este método facilita la toma de decisiones, ya sea sobre la ubicación definitiva del router principal, o la conveniencia de instalar extensores o repetidores de señal. De este modo se logra un diagnóstico realista del entorno, porque la medición refleja la experiencia de uso de los propios dispositivos inteligentes, no solo la del móvil o el ordenador.

Por qué el WiFi no llega a la velocidad contratada

La velocidad del WiFi en casa suele estar por debajo de la contratada, una situación común que genera frustración. Distintos factores lo explican. La infraestructura doméstica tiene un papel central: la calidad del cableado y la antigüedad del router pueden limitar de forma considerable el rendimiento, sin importar la oferta del operador.

Muchas viviendas cuentan con routers antiguos o equipos con estándares WiFi obsoletos (como WiFi 4), incapaces de manejar altas velocidades, lo que impide aprovechar la conexión disponible.

Routers antiguos y cableado deficiente son causas frecuentes de baja velocidad WiFi respecto a la contratada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de tecnología contratada también influye. La fibra óptica ofrece mayor estabilidad y velocidad, mientras que conexiones cableadas (coaxiales) o DSL, habituales en ciertas zonas, reducen el desempeño en horas pico por la saturación de la red. Las conexiones satelitales amplían cobertura pero presentan latencia elevada y más fluctuaciones.

Dentro del hogar, la posición del router marca la diferencia. Ubicaciones cercanas a paredes gruesas o electrodomésticos generan zonas muertas o caída de velocidad. Además, un exceso de equipos conectados al mismo tiempo puede saturar tanto la red como el router.