Nintendo por fin presentará el villano secreto del videojuego Donkey Kong: Bananza

Nintendo estaría avanzando en la presentación oficial del villano secreto del videojuego Donkey Kong: Bananza, que sería King K. Rool.

Hasta el momento, esta identidad permaneció como un secreto cuidadosamente guardado por la compañía, que decidió excluir cualquier referencia visible a este personaje en su material promocional.

La situación cambió tras el descubrimiento en los archivos de la aplicación Nintendo Today, según IGN. Estos datos confirman que, a partir del 15 de diciembre, King K. Rool aparecerá en la animación introductoria diaria del software.

La decisión de dar mayor visibilidad a King K. Rool ha intensificado las especulaciones sobre un posible anuncio de expansión descargable para Mario Kart World.

La coincidencia de este evento con otros indicios y filtraciones recientes vinculados a la franquicia Mario Kart sugiere nuevas posibilidades para el catálogo de Nintendo, entre ellas, la inclusión de personajes clásicos en títulos actuales y la integración de contenidos cruzados entre diferentes sagas de la compañía.

Quién es King K. Rool en el mundo de Mario

King K. Rool es el villano principal de la saga Donkey Kong. Este cocodrilo con características humanas actúa como el gran adversario de Donkey Kong y la familia Kong, liderando a los temidos Kremlings con la intención de apropiarse de su valiosa colección de plátanos.

A diferencia de otros antagonistas clásicos, como Bowser en la franquicia de Mario, King K. Rool se distingue por su inclinación a utilizar disfraces y elaborados trucos para engañar a los Kongs.

En qué consiste Donkey Kong: Bananza

Donkey Kong: Bananza es un título de plataformas en 3D desarrollado para Nintendo Switch 2.

En esta entrega, Donkey Kong forma equipo con una joven Pauline para adentrarse en las profundidades subterráneas, recolectar plátanos dorados y enfrentar a la siniestra Void Company.

El avance en el juego depende del uso de transformaciones especiales y habilidades de gran poder destructivo. La jugabilidad destaca por su foco en la exploración y la búsqueda de objetos coleccionables, recordando la mecánica de los clásicos collect-a-thons.

Cómo es la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 presenta una pantalla de mayor tamaño y resolución, capaz de mostrar imágenes en alta definición Full HD 1080p y alcanzar calidad 4K al conectarse a televisores o monitores compatibles.

Incorpora un procesador más potente, ofreciendo una mejora significativa en el apartado gráfico y en la experiencia de juego. Los nuevos controles Joy-Con 2 destacan por su diseño magnético y la incorporación de funciones tipo ratón.

Entre sus novedades se encuentra GameChat2, una función que posibilita realizar videollamadas, llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, lo que permite una experiencia social más inmersiva, similar a jugar juntos en un mismo espacio, aunque se esté a distancia.

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 coincidió con el de Mario Kart World, el primer título de la saga que ofrece un mundo interconectado y explorable en libertad, abarcando desde ciudades y llanuras hasta desiertos y el océano.

Este juego introduce condiciones climáticas que varían en tiempo real, modalidades inéditas y la posibilidad de competir con hasta veinticuatro corredores de forma simultánea, alcanzando el mayor número de participantes en la historia de la franquicia.

En Estados Unidos, el precio sugerido de la Nintendo Switch 2 es de USD 449,99. El paquete incluye la consola, dos mandos Joy-Con 2, una base para los controles, correas para Joy-Con, la base para la consola, cable HDMI de ultra alta velocidad, adaptador de corriente y cable de carga USB-C.

“Con sus nuevas funciones que amplían las posibilidades de la experiencia de juego, creo firmemente que Nintendo Switch 2 representa un gran avance en nuestro camino para alegrar el día a día de todos los que tienen contacto con Nintendo”, expresó Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía.