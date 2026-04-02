Semana Santa en Panamá reunirá a más de 300 mil personas en el Casco Antiguo

El anda del Cristo Pobre, vinculada a la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, es una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá. La procesión, realizada este 1 de abril, mantiene una tradición de más de 350 años y, históricamente, la imagen era cargada por reclusos. Cortesía

La Semana Santa Internacional 2026 tendrá lugar del 27 de marzo al 5 de abril en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con una agenda que incluirá ceremonias religiosas, procesiones y manifestaciones de arte sacro, en una celebración que atraerá a miles de fieles y visitantes del país y del extranjero a uno de los espacios históricos más representativos de Panamá.

En los últimos años, la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá ha ganado mayor concurrencia de fieles y visitantes, y para esta edición se proyecta la asistencia de más de 300 mil personas. Cortesía

En los últimos años, la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá ha ganado mayor concurrencia de fieles y visitantes, y para esta edición se proyecta la asistencia de más de 300 mil personas.

La Semana Santa en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá ha experimentado un crecimiento sostenido en la cantidad de asistentes durante los últimos años, consolidándose como uno de los eventos religiosos y culturales más concurridos del país. Para 2026, los organizadores estiman la participación de más de 250 mil personas en las distintas actividades programadas, reflejando el interés tanto de fieles locales como de visitantes internacionales. Cortesía

La Plaza Mayor, donde se ubica la Catedral Metropolitana, es el principal punto de encuentro de las actividades religiosas durante la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá.

El turismo religioso en Panamá ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por iniciativas conjuntas del sector público y privado. Cortesía

El turismo religioso en Panamá ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por iniciativas conjuntas del sector público y privado.

En el Casco Antiguo, durante la Semana Santa, se planifican múltiples actividades, pero una de las más destacadas se da previo a la celebración del Viernes de Dolores. Cortesía

En elCasco Antiguo, durante la Semana Santa, se planifican múltiples actividades, pero una de las más destacadas se da previo a la celebración del viernes de Dolores.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, informó que la ocupación hotelera alcanza el 95% en el Casco Antiguo y el 90% en el interior del país durante esta temporada. EFE/Bienvenido Velasco

La alta demanda turística durante la Semana Santa ya se refleja en los niveles de ocupación hotelera reportados por la Autoridad de Turismo de Panamá. Según su administradora, Gloria De León, en el Casco Antiguo la ocupación se encuentra en 95%, mientras que en el interior del país llega al 90%, cifras que muestran el fuerte movimiento de visitantes hacia destinos vinculados tanto al patrimonio histórico como a las actividades religiosas y recreativas propias de la temporada.

Las imágenes del ‘Cristo Crucificado’ y ‘La Santa Cena’, fueron elaboradas en Córdoba- España, por el tallador Jorge Domínguez. Cortesia

Entre las novedades de la Semana Santa de este año destaca la incorporación de dos nuevas andas: Cristo Crucificado y La Santa Cena del Señor, piezas que pasan a enriquecer el patrimonio devocional de esta celebración en el Casco Antiguo. Ambas fueron donadas por familias panameñas y elaboradas en Córdoba, España, por el tallador Jorge Domínguez, sumando un nuevo componente artístico y religioso a una tradición que cada año atrae a miles de fieles y visitantes.

Lo que comenzó hace diez años en el Casco Antiguo de Panamá con 80 participantes, un anda cargada por seis cofrades y elaborada por un humilde carpintero panameño, hoy se ha convertido en una celebración que reúne a más de cinco mil hermanos cofrades y proyecta superar los 300 mil visitantes en 2026. Tomada de la ATP

Lo que comenzó hace diez años en el Casco Antiguo de Panamá con 80 participantes, un anda cargada por seis cofrades y elaborada por un humilde carpintero panameño, hoy se ha convertido en una celebración que reúne a más de cinco mil hermanos cofrades y proyecta superar los 300 mil visitantes en 2026.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta movilizar 78,332 pasajeros entre llegadas y salidas del 1 al 5 de abril, en medio del movimiento de viajeros por Semana Santa. Cortesía Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen anticipa un alto flujo de pasajeros durante la Semana Santa de 2026, con una proyección de 78,332 viajeros entre llegadas y salidas programadas del 1 al 5 de abril. De ese total, 40,932 corresponden a salidas y 37,400 a arribos a la ciudad de Panamá, lo que equivale a un promedio diario cercano a 15,666 personas movilizándose por la principal terminal aérea del país durante el asueto.

Las celebraciones de Semana Santa en el Casco Antiguo se desarrollarán del 27 de marzo al 5 de abril y serán transmitidas a nivel nacional por FETV, TVN Canal 2, Medcom y SERTV. Cortesía

El Casco Antiguo de Panamá, con siete iglesias principales que forman parte del tradicional recorrido de Semana Santa y de su valor patrimonial reconocido por la Unesco, concentra durante estos días procesiones, misas y actos litúrgicos que recorren sus plazas y estrechas calles coloniales.