Semana Santa en Panamá reunirá a más de 300 mil personas en el Casco Antiguo

La Semana Santa Internacional 2026 tendrá lugar del 27 de marzo al 5 de abril en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con una agenda que incluirá ceremonias religiosas, procesiones y manifestaciones de arte sacro, en una celebración que atraerá a miles de fieles y visitantes del país y del extranjero a uno de los espacios históricos más representativos de Panamá.
En los últimos años, la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá ha ganado mayor concurrencia de fieles y visitantes, y para esta edición se proyecta la asistencia de más de 300 mil personas.
La Plaza Mayor, donde se ubica la Catedral Metropolitana, es el principal punto de encuentro de las actividades religiosas durante la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá.
El turismo religioso en Panamá ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por iniciativas conjuntas del sector público y privado.
En elCasco Antiguo, durante la Semana Santa, se planifican múltiples actividades, pero una de las más destacadas se da previo a la celebración del viernes de Dolores.
La alta demanda turística durante la Semana Santa ya se refleja en los niveles de ocupación hotelera reportados por la Autoridad de Turismo de Panamá. Según su administradora, Gloria De León, en el Casco Antiguo la ocupación se encuentra en 95%, mientras que en el interior del país llega al 90%, cifras que muestran el fuerte movimiento de visitantes hacia destinos vinculados tanto al patrimonio histórico como a las actividades religiosas y recreativas propias de la temporada.
Entre las novedades de la Semana Santa de este año destaca la incorporación de dos nuevas andas: Cristo Crucificado y La Santa Cena del Señor, piezas que pasan a enriquecer el patrimonio devocional de esta celebración en el Casco Antiguo. Ambas fueron donadas por familias panameñas y elaboradas en Córdoba, España, por el tallador Jorge Domínguez, sumando un nuevo componente artístico y religioso a una tradición que cada año atrae a miles de fieles y visitantes.
Lo que comenzó hace diez años en el Casco Antiguo de Panamá con 80 participantes, un anda cargada por seis cofrades y elaborada por un humilde carpintero panameño, hoy se ha convertido en una celebración que reúne a más de cinco mil hermanos cofrades y proyecta superar los 300 mil visitantes en 2026.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen anticipa un alto flujo de pasajeros durante la Semana Santa de 2026, con una proyección de 78,332 viajeros entre llegadas y salidas programadas del 1 al 5 de abril. De ese total, 40,932 corresponden a salidas y 37,400 a arribos a la ciudad de Panamá, lo que equivale a un promedio diario cercano a 15,666 personas movilizándose por la principal terminal aérea del país durante el asueto.
El Casco Antiguo de Panamá, con siete iglesias principales que forman parte del tradicional recorrido de Semana Santa y de su valor patrimonial reconocido por la Unesco, concentra durante estos días procesiones, misas y actos litúrgicos que recorren sus plazas y estrechas calles coloniales.