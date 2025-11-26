Cuáles son y cómo descargar las aplicaciones seguras para ver películas gratis en lugar de Magis TV o XUPER TV

Desde la interfaz del dispositivo se puede acceder a contenido sin costo sin exponer el rendimiento del aparato. (Imagen ilustrativa Infobae).

El aumento de plataformas ilegales como Magis TV y XUPER TV ha generado una preocupación creciente por la seguridad digital, porque su uso expone a los usuarios a riesgos de malware, estafas y robo de información personal en dispositivos como Smart TV y teléfonos inteligentes.

Frente a esta problemática, existen alternativas legales y gratuitas que permiten disfrutar de un amplio catálogo de películas y series sin comprometer la privacidad ni la integridad de los dispositivos.

Entre las opciones más reconocidas se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas disponibles en Google Play Store y App Store, y compatibles con televisores inteligentes, celulares y computadoras.

Google Play Store es una de las tiendas oficiales para descargar apps. (Foto: Europa Press)

Estas aplicaciones destacan porque no requieren suscripción, pagos ni el ingreso de datos bancarios, lo que reduce la posibilidad de fraudes digitales. Además, su descarga desde las tiendas oficiales garantiza la autenticidad y seguridad del software.

Cómo descargar YouTube en cualquier dispositivo

Para descargar la aplicación de YouTube de forma segura en cualquier dispositivo, se debe acceder a la tienda oficial de aplicaciones correspondiente. En teléfonos y tabletas Android, es Google Play Store; en dispositivos Apple, es la App Store; y en Smart TV, hay que buscar la tienda de aplicaciones del dispositivo.

YouTube destaca por ofrecer una extensa colección de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

Esta característica asegura que el contenido cuenta con el respaldo de los titulares de derechos, eliminando la necesidad de descargar archivos que puedan poner en peligro los dispositivos.

YouTube destaca por su catálogo de títulos de dominio público, clásicos y documentales, todos publicados por canales verificados y seguros. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

El acceso es directo: solo con abrir la app, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado. Entre las opciones adicionales se incluyen la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales.

De qué trata Pluto TV y cómo descargar su aplicación

Pluto TV ofrece una experiencia gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde destacan películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio funciona a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

Tanto la página web como la app permiten seleccionar canales temáticos o géneros cinematográficos, facilitando una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos.

Para instalar Pluto TV, se debe ir a la tienda oficial del dispositivo. En Android se hace a través de Google Play Store; para dispositivos iOS, se debe entrar en la App Store; y en televisores inteligentes, utilizar el sistema de búsqueda de aplicaciones integrado del televisor.

Pluto TV ofrece canales en vivo y contenido bajo demanda sin costos ocultos ni procesos de registro complejos, financiado por anuncios no invasivos. (Foto: Pluto TV)

A diferencia de los servicios ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. Su modelo de financiamiento se sustenta en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, permitiendo así el acceso a contenido legítimo de forma segura.

Qué aplicación integra contenido para público latino

Para los usuarios de América Latina, Vix incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde celulares, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante la aplicación oficial. Opera bajo un modelo respaldado por publicidad, lo que elimina la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales es clave para evitar malware y proteger la información personal y las credenciales del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Todo el contenido que aparece cuenta con autorización legal, evitando así riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

En qué son más atractivas las plataformas pagas

Pese a que las plataformas gratuitas brindan catálogos variados y seguros, quienes buscan estrenos y funciones avanzadas deben optar por servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV.

Estas alternativas ofrecen amplios repertorios de películas, series, documentales y programas infantiles en varios idiomas, sumado a opciones de personalización, descargas para ver sin conexión, listas personalizadas y calidad audiovisual superior.

Ya sea que se decida una opción gratuita o paga, es clave descargar las apps únicamente desde las tiendas oficiales de los dispositivos y evitar la instalación de APK.