Paypal se convierte en la primera billetera de pagos de ChatGPT

La integración permitirá que decenas de millones de comercios habiliten su catálogo en el chatbot de OpenAI

Renzo Gonzales

Renzo Gonzales

Paypal será el método de pago predeterminado dentro de ChatGPT, por lo que se convierte en la primera billetera digital en integrarse al popular chatbot de inteligencia artificial. Esta alianza agilizará y eliminará barreras en el proceso comercial al permitir que la experiencia de compra se desarrolle íntegramente dentro de la aplicación.

El acuerdo entre PayPal y OpenAI se basa en el protocolo de comercio agencial (ACP), una tecnología creada conjuntamente por OpenAI y Stripe.

Este estándar facilita la compra directa de productos desde ChatGPT, ya que los usuarios pueden seleccionar artículos, comparar opciones y completar la transacción en la misma ventana de conversación.

Al adoptar el ACP, PayPal habilita pagos instantáneos y amplía las posibilidades de financiamiento y servicios posteriores a la compra para sus clientes.

Experiencia de usuario, alcance y seguridad

Alex Chriss, presidente y director ejecutivo de PayPal, destacó que la colaboración con OpenAI y la adopción del ACP generarán nuevas experiencias de pago y comercio, llevando a los usuarios del chat al pago con solo unos toques. Chriss afirmó que cientos de millones de usuarios de PayPal podrán utilizar el botón “Comprar con PayPal” en ChatGPT y acceder a una experiencia de pago segura.

La integración permitirá que decenas de millones de comercios habiliten su catálogo en ChatGPT a través del servidor ACP, mientras que la API de pagos delegados de PayPal gestionará las compras con tarjeta de crédito, incluyendo procesamiento, enrutamiento comercial, validación de transacciones y mecanismos de seguridad.

Para los usuarios, la ventaja central es la facilidad de uso y reducción de fricciones: ya no resulta necesario introducir manualmente los datos de la tarjeta, lo que acelera el proceso de compra. PayPal también ofrece opciones de financiamiento y servicios posteriores como el seguimiento de pedidos y la resolución de disputas.

Los comercios se benefician al exponer su catálogo a una base de usuarios global y ofrecer una gestión integral de pagos y seguridad proporcionada por PayPal. La seguridad es uno de los pilares de la integración. El director de PayPal explicó que la alianza con OpenAI reduce el riesgo de estafas en ChatGPT, ya que tanto comerciantes como usuarios pasan por un proceso de verificación en la plataforma.

Esto disminuye la frecuencia de fraudes en comparación con otros métodos de pago. La protección se extiende más allá de la transacción, incluyendo mecanismos de seguimiento de paquetes y mediación en disputas.

En cuanto al alcance geográfico, la función de Pagos Instantáneos en ChatGPT está disponible actualmente solo para usuarios en Estados Unidos, con plataformas compatibles como Etsy y Shopify. PayPal confirmó que adoptará el protocolo ACP para millones de comercios en 2026, lo que habilita una futura expansión hacia México, España y otros países de América Latina.

Pese a las ventajas, persisten limitaciones en el modelo actual: ChatGPT actúa como intermediario en el proceso de compra, pero los pedidos, pagos y envíos se gestionan de manera directa con el comerciante.

Por esta razón, en caso de errores o inconvenientes, los usuarios no pueden presentar reclamaciones a OpenAI. Sin embargo, la incorporación de PayPal permite un sistema de mediación para resolver disputas y reportar transacciones fraudulentas, fortaleciendo la confianza en el ecosistema de compras dentro del chatbot.

