Segunda temporada de FACEOFF: Inside the NHL ya está disponible en colaboración con EA SPORTS y Prime Video

La oferta de productos relacionados con el deporte ha crecido en la industria gamer en los últimos años. (Foto: EA SPORTS)

La desarrolladora de videojuegos Electronic Arts Inc. (EA SPORTS) anunció una colaboración exclusiva con Prime Video para añadir contenido temático de la serie “FACEOFF: Inside the NHL” en NHL 26.

Este acuerdo permitirá a fanáticos del hockey experimentar de manera interactiva las historias y rivalidades presentadas en la segunda temporada de la docuserie que se estrenó el 3 de octubre.

Asimismo, desde el 7 de octubre, quienes participan en la franquicia de videojuegos podrán acceder a un evento especial de dos semanas en Hockey Ultimate Team (HUT), con artículos exclusivos, desafíos temáticos y recompensas inspiradas en la producción de Prime Video.

Esta iniciativa busca aprovechar el inicio de la nueva temporada de hockey y atraer tanto a seguidores de la NHL como a consumidores de contenido digital.

En qué consiste la colaboración entre EA SPORTS y Prime Video

Varias novedades son basadas en la segunda temporada se la docuserie de esta plataforma. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La alianza entre EA SPORTS y Prime Video introduce elementos narrativos y audiovisuales de la segunda temporada de “FACEOFF: Inside the NHL” de forma directa en la jugabilidad de NHL 26.

Los usuarios podrán desbloquear artículos de jugadores y Momentos de HUT ligados a historias y personajes de la serie. Esta integración permitirá revivir dentro del juego episodios clave del campeonato y acceder a alineaciones protagonizadas por atletas destacados.

Entre los jugadores que forman parte del contenido temático figuran Matthew Tkachuk y Brady Tkachuk —ambos presentados en la portada del nuevo título— junto a Sidney Crosby, Anže Kopitar, Seth Jarvis, Brad Marchand, William Nylander y Zach Werenski. Todos serán accesibles a través de recompensas y desafíos dentro del modo HUT.

Cuándo estará disponible el contenido y qué novedades trae

Se podrá contar con las máximas estrellas de este deporte. (Foto: Reuters- Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

El evento conmemorativo en Hockey Ultimate Team comenzará el 7 de octubre y se mantendrá vigente durante dos semanas. La docuserie “FACEOFF: Inside the NHL” se estrenó en Prime Video el 3 de octubre, creando un cruce estratégico de audiencias.

El contenido incorpora desafíos especiales, artículos exclusivos de alto valor basados en las rivalidades y momentos documentados en la serie, y la posibilidad de armar alineaciones inspiradas en los capítulos estrenados.

Quienes superen los retos en NHL 26 podrán acceder a recompensas, atuendos y actualizaciones únicas que no estarán disponibles fuera de esta colaboración. Algunos ítems ofrecerán mejoras temporales en el rendimiento de los clubes, reflejando los picos de rendimiento histórico de los atletas durante la temporada de la NHL.

Qué impacto tiene esta integración en la experiencia de los jugadores de NHL 26

La colaboración busca brindar una mejor experiencia de juego. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El objetivo de EA SPORTS y Prime Video es proporcionar una experiencia de inmersión ampliada, que combine entretenimiento televisivo y videojuego.

Andrea Hopelain, Gerente General y Vicepresidenta Senior de Publicación de EA SPORTS, señaló que: “estamos encantados de unirnos con Prime Video para destacar la pasión y las personalidades que definen al hockey junto con nuestra comunidad”.

Agregó: “EA SPORTS está reinventando la manera en que los fanáticos viven los deportes que aman — llevando los límites de la narrativa inmersiva y la jugabilidad”. Se trata de la primera vez que el material documental de la NHL es trasladado íntegramente a una franquicia de videojuegos en tiempo real.

Cuáles otros eventos temáticos hay vinculados a la temporada de hockey

Se espera que estas novedades permitan la atracción de más usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del crossover con FACEOFF: Inside the NHL, EA SPORTS habilitó el 6 de octubre una nueva semana temática conocida como CHEL Week. El programa, consistente en cinco días, introducirá nuevas recompensas, una votación comunitaria para potenciar un jugador y drops especiales al comenzar la temporada.

A partir del 8 de octubre, quienes usen el modo World of CHEL podrán reclamar unos audífonos BEATS como ítem cosmético especial, resultado de una colaboración exclusiva inspirada en Matthew Tkachuk.

Estas iniciativas buscan lanzar contenido dinámico y limitado para captar tanto a los fanáticos tradicionales como a nuevos usuarios atraídos por los eventos y actualizaciones periódicas del juego.