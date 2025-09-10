Tecno

Amazon Music lanza playlists semanales con IA

La función ‘Weekly Vibe’ está disponible para usuarios en Estados Unidos y se activa automáticamente dentro de la aplicación

Rafael Montoro

Amazon Music ha presentado una nueva función que refuerza la tendencia hacia la personalización musical impulsada por Inteligencia Artificial: la playlist semanal ‘Weekly Vibe’. Con esta propuesta, la plataforma apunta a renovar la experiencia auditiva de sus usuarios, proponiendo cada lunes listas dinámicas basadas en sus hábitos recientes de escucha.

El objetivo no solo es romper la rutina sonora y combatir el hastío musical, sino también posicionarse de manera competitiva frente a servicios con herramientas similares, como Spotify.

Weekly Vibe: cómo funciona la nueva personalización musical en Amazon Music

La función ‘Weekly Vibe’ está disponible para usuarios en Estados Unidos y se activa automáticamente dentro de la aplicación. Todos los lunes, los suscriptores encuentran una playlist adaptada a sus preferencias más actuales, gracias a la IA que analiza tanto ‘estados de ánimo musicales’ como intereses particulares.

Esta selección busca no solo rescatar géneros y canciones favoritas, sino también incentivar el descubrimiento de nuevos artistas o tendencias alineadas con el gusto del oyente.

Para acceder a su lista personalizada, los usuarios solo deben dirigirse al apartado ‘Biblioteca’ en el menú inferior y elegir la opción ‘Creado para ti’. Cada selección se acompaña de títulos y descripciones renovados, reflejando la diversidad de géneros y temáticas; desde compilaciones de hip-hop hasta éxitos pop.

Además, Amazon Music permite compartir estas playlists en redes sociales o guardarlas, integrando la cocreación y la viralidad propia del entorno digital actual.

IA al servicio de la experiencia

‘Weekly Vibe’ se suma a una serie de innovaciones recientes en Amazon Music dirigidas a potenciar la personalización mediante IA. Herramientas previas como el generador Maestro, capaz de armar listas a partir de texto o emojis, y el asistente Explore dedicado a profundizar la interacción con los artistas, forman parte de este mismo ecosistema inteligente.

El desarrollo responde a la competencia con Spotify, que recientemente lanzó su propio DJ de IA, acelerando la carrera tecnológica por ofrecer experiencias sonoras más relevantes y sofisticadas para cada usuario.

El avance de algoritmos capaces de interpretar y anticipar los cambios en los gustos musicales plantea nuevos retos para las plataformas de streaming.

La verdadera medida del éxito radicaría en la capacidad de la IA para captar y adaptar sus recomendaciones, asegurando que cada lunes, el ‘Weekly Vibe’ sorprenda y acompañe a los suscriptores de Amazon Music en su rutina semanal.

Amazon Music: características y ventajas del servicio de streaming musical

Amazon Music brinda acceso a una vasta biblioteca musical que incluye millones de canciones, numerosas listas de reproducción y estaciones de radio. Este servicio de streaming permite a los usuarios escuchar música sin anuncios, explorar nuevos géneros y artistas a través de sugerencias personalizadas, y organizar sus propias listas de reproducción según preferencias individuales.

Es ampliamente popular por su
Es ampliamente popular por su servicio offline.

Entre sus funciones más valoradas destaca la opción de descargar pistas, álbumes completos o playlists, lo que posibilita la reproducción sin conexión a internet. Esta característica resulta ideal para quienes suelen estar en movimiento o enfrentan problemas de conectividad.

Asimismo, la integración con dispositivos Alexa permite gestionar la música mediante comandos de voz, facilitando el control y haciendo la experiencia mucho más práctica y accesible para los aficionados a la música digital.

Amazon: catálogo de productos y servicios digitales

Amazon ofrece una amplia gama de productos en su plataforma de comercio electrónico, abarcando desde libros, ropa y tecnología hasta artículos para el hogar, juguetes y comestibles. Además de su tienda en línea, la compañía cuenta con dispositivos propios como los lectores Kindle, las tabletas Fire y los altavoces inteligentes Echo con Alexa incorporada.

En cuanto a servicios, Amazon Prime destaca por sus envíos rápidos, acceso a contenido en Prime Video, música con Prime Music y almacenamiento en la nube con Amazon Drive. También dispone de servicios de suscripción como Audible para audiolibros, Amazon Fresh para la entrega de alimentos y Amazon Web Services (AWS), su popular plataforma de infraestructura en la nube para empresas y desarrolladores.

