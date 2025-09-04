Modo Messi en WhatsApp: cómo se activa en segundos

Es un conjunto de herramientas adicionales que el usuario debe habilitar manualmente y no una función oficial de WhatsApp. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Messi en WhatsApp está pensado para los fanáticos del futbolista argentino, pues les permite personalizar la aplicación en iPhone o Android con funciones temáticas.

Entre ellas, destaca la posibilidad de interactuar con chatbots de inteligencia artificial inspirados en Messi, así como generar imágenes del jugador con Meta AI en pocos segundos.

Es importante aclarar que se trata de un conjunto de herramientas opcionales que el usuario debe activar manualmente y no de una función oficial de WhatsApp.

Cómo interactuar con los chatbots de Messi en WhatsApp

Para interactuar con los chatbots de Messi que se encuentran en WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a la pestaña de ‘Contactos’. Pulsar ‘Chatear con las IA’. Ir a la barra de búsqueda y escribir Messi. Escoger el chatbot de interés y empezar interactuar.

Cabe destacar que estos chatbots de inteligencia artificial son desarrollados por terceros, lo que significa que no representan al jugador real.

Se trata de simulaciones creadas para el entretenimiento de los usuarios, por lo que es importante usarlos con criterio y no confundirlos con interacciones auténticas con Lionel Messi.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Messi, hay que considerar este proceso:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de Meta AI. Se trata de un círculo azul ubicado en la parte inferior derecha de la app. Empezar a interactuar con Meta AI para que genere la imagen según las indicaciones del usuario.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

“Messi levantando la Copa del Mundo con fuegos artificiales de fondo”.

“Un retrato de Messi con la camiseta del Barcelona en estilo cómic”.

“Messi entrenando en la playa al atardecer, estilo realista”.

“Messi jugando fútbol en el espacio, con planetas alrededor”.

“Messi firmando autógrafos a niños, estilo acuarela”.

“Messi vestido de superhéroe volando sobre un estadio”.

“Messi y un perro en un parque, ilustración estilo caricatura”.

“Messi celebrando un gol en un estadio futurista”.

“Messi en versión anime, con aura de energía azul”.

“Messi pintado al óleo, estilo arte renacentista”.

Cómo cambiar el fondo de los chats de WhatsApp

El proceso para cambiar el fondo de los chats de WhatsApp, una vez se haya logrado la imagen deseada con Meta AI, es el siguiente:

Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Cómo consultar información de Messi con Meta AI

Para consultar información sobre Lionel Messi a través de Meta AI en WhatsApp, solo necesitas activar la función de inteligencia artificial integrada en la aplicación. Una vez habilitada, puedes hacer preguntas relacionadas con la carrera, logros, estilo de juego o vida personal del futbolista.

Basta con escribir tu consulta directamente en el chat de Meta y recibirás una respuesta inmediata y clara.

Por ejemplo, puedes preguntar: “¿Cuántos Balones de Oro ha ganado Messi?” o “¿En qué club debutó profesionalmente?”. Meta AI también puede ofrecer datos curiosos, como récords históricos, estadísticas de partidos y momentos destacados de su trayectoria.

De esta manera, los seguidores del argentino cuentan con una herramienta sencilla y confiable para conocer más sobre su ídolo en cuestión de segundos, aprovechando todo el potencial de la inteligencia artificial.

Para quiénes es el modo Messi en WhatsApp

El modo Messi en WhatsApp está pensado para los fanáticos del futbolista argentino que desean personalizar su experiencia en la aplicación.

Les permite interactuar con chatbots inspirados en Messi y generar imágenes creativas con inteligencia artificial, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan entretenimiento y admiración digital.