Spotify cambia las reglas de juego: solo podrás usar la versión disponible en tu país al precio local

La plataforma informó a sus usuarios que solo podrán usar la versión disponible en su país, pagando la tarifa local. REUTERS/Brendan McDermid

Spotify ha cambiado las reglas del juego al actualizar sus términos de uso. A través de un correo electrónico, la plataforma notificó a sus usuarios que solo podrán acceder a la versión del servicio disponible en su país, pagando el precio correspondiente a esa versión.

“Aclaramos que solo puedes acceder a la versión del servicio de Spotify disponible donde vives al precio aplicable establecido para esa versión del servicio”, afirmó la plataforma streaming musical.

Los usuarios recibieron este correo electrónico con los cambios de la plataforma. (Spotify)

Por ejemplo, un usuario que viaje desde Colombia a Estados Unidos tendrá que pagar la tarifa local estadounidense y solo podrá acceder al contenido disponible allí, sin beneficiarse de promociones o precios de su país de origen.

Además, esta medida buscaría garantizar que los usuarios cumplan con la normativa local y las licencias de distribución de contenido, lo que afecta tanto a suscripciones gratuitas como de pago.

“Para utilizar la totalidad o parte del Servicio de Spotify, es posible que tenga que crear una cuenta de Spotify, y dicha cuenta debe corresponder a su país de residencia”, se especifica en los Términos y Condiciones de uso de Spotify.

Qué más dijo Spotify

A través del mismo correo electrónico, Spotify compartió aclaraciones y actualizaciones importantes para los usuarios.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Lucas Jackson

Señaló que la facturación de las suscripciones y los procedimientos para cancelarlas serán más claros, aunque no ofreció detalles específicos sobre cómo se implementarán estos cambios en el mensaje.

La compañía también mencionó modificaciones relacionadas con las formas de publicar o compartir contenido en la plataforma. Asimismo, Spotify indicó que se incluirán actualizaciones sobre sus políticas y prácticas de contenido, así como sobre las recomendaciones personalizadas que ofrece a cada usuario.

Por último, el correo proporcionó enlaces directos a políticas y pautas de usuario relevantes, facilitando que los usuarios puedan consultarlas para conocer mejor sus derechos y responsabilidades al utilizar el servicio.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 26 de septiembre de 2025.

Cuál es la función más nueva de Spotify

La función más reciente de Spotify son los mensajes directos, que permite a los usuarios enviarse mensajes dentro de la plataforma sin necesidad de aplicaciones externas.

Los usuarios pueden aceptar, rechazar o bloquear solicitudes de mensajes para mayor control y seguridad. (Spotify)

Con esta herramienta, es posible compartir canciones, álbumes, listas de reproducción, pódcast y audiolibros, reforzando el enfoque social de Spotify.

Para utilizarla, basta con pulsar el ícono de compartir (una flecha sobre un cuadrado en la parte inferior derecha), buscar el contacto mediante la lupa, seleccionarlo y, si se desea, añadir un mensaje.

La primera vez, la otra persona deberá aceptar la comunicación; después será posible seguir compartiendo contenido o simplemente chatear con texto y emojis.

Los mensajes están disponibles solo para mayores de 16 años e incluyen opciones de seguridad como bloquear contactos o denunciar comportamientos inapropiados.

Los mensajes solo podrán utilizarse por personas mayores de 16 años. (Spotify)

La función estará disponible para todos los usuarios, tanto de la versión gratuita como de la de pago, aunque su lanzamiento comenzará en mercados seleccionados, empezando por Estados Unidos.

Para acceder a la herramienta en cuanto se habilite, se recomienda mantener la aplicación actualizada a la última versión.

Cómo transferir música de Spotify a Apple Music

El proceso para pasar o transferir canciones de Spotify a Apple Music es el siguiente:

En un iPhone o iPad, ir a ‘Configuración’ > ‘Aplicaciones’ > ‘Música’. En un dispositivo Android, dirigirse a la aplicación Apple Music, tocar el botón ‘Más’ y ‘Configuración’. Seleccionar ‘Transferir música desde otros servicios de música’. Escoger de la lista de servicios de música compatibles. Luego, iniciar sesión en el servicio. Elegir lo que quieres transferir. Pulsar ‘Añadir a la biblioteca’. Esperar a que Apple Music encuentre tu música en el catálogo. Una vez completado el proceso, verás uno de los siguientes mensajes:

Transferencia completada: Apple Music encontró coincidencias para la música en el catálogo de Apple Music y agregó la música a tu biblioteca.

Alguna música necesita revisión: Apple Music no encontró una coincidencia exacta, pero encontró versiones alternativas similares. Pulsa “Revisar ahora”, elige una versión alternativa y pulsa “Guardar” para añadir la música a tu biblioteca.