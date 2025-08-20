Tecno

Códigos de Free Fire para el 20 de agosto de 2025: lista completa y cómo canjearlos

Las contraseñas promocionales de este videojuego cambian a diario y tienen una validez limitada, por lo que es importante aprovecharlas lo antes posible

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Free Fire es un juego
Free Fire es un juego principalmente diseñado para plataformas móviles. (Free Fire / Garena)

Free Fire continúa siendo uno de los videojuegos móviles más exitosos del mundo, gracias a su jugabilidad y a las constantes recompensas que ofrece a los jugadores. Una de las formas más populares de obtener premios es a través de los códigos diarios de Free Fire, que permiten desbloquear diamantes, skins, armas y otros objetos exclusivos sin gastar dinero real.

A continuación, encontrarás la lista de códigos activos de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, así como una guía paso a paso para canjearlos y aprovechar al máximo estas recompensas.

Lista de códigos de Free Fire activos hoy, 20 de agosto de 2025

Los códigos de Free Fire cambian a diario y tienen una validez limitada, por lo que es importante canjearlos lo antes posible. Aquí están los disponibles para hoy:

  • FFMTSXTPVQZ9
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FVTCQK2MFNSK
  • F4SWKCH6NY4M
  • FFWCPY2XFDZ9
  • FFQ24KXHCVS9
  • PEYFC9V2FTNN
  • FFM6XKHQWCVZ
  • HFFNX2KSZ9PQ
  • PXTXFCNSV2YK
  • FFEV0SQPFDZ9
  • GXS2T7KNFQ2X
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFMDTRYQXC2N
  • FFND15AG2025
  • FFTPQ4SCY9DH
  • FFPNX2KCZ9VH
  • FFRDW2YTKXLS
  • FFWDNX4KPGQ

Nota importante: si al intentar canjear alguno de estos códigos aparece un mensaje de error, es probable que ya haya caducado o que se haya escrito de forma incorrecta.

Este videojuego ofrece códigos que
Este videojuego ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire correctamente

Para poder disfrutar de las recompensas, es necesario canjear los códigos en el portal oficial de Free Fire. El proceso es muy sencillo y solo toma unos minutos:

  1. Ingresa al sitio oficial de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con tu cuenta de juego (Facebook, Google, VK, Huawei, Apple o X).
  3. Escribe el código tal como aparece en la lista, sin guiones ni espacios adicionales.
  4. Haz clic en el botón de confirmación.
  5. Espera hasta 30 minutos para que las recompensas aparezcan en tu cuenta.

Beneficios de usar códigos de Free Fire

Los códigos son un recurso muy valorado por la comunidad de jugadores, ya que ofrecen ventajas exclusivas sin necesidad de gastar diamantes reales. Entre las recompensas más comunes se encuentran:

  • Diamantes y monedas.
  • Skins de personajes y armas.
  • Trajes y accesorios únicos.
  • Cajas de botín con premios aleatorios.

Estas recompensas no solo aportan estilo y personalización al personaje, también pueden marcar la diferencia durante las partidas, aumentando las posibilidades de victoria. Eso sí, recuerda que todos los códigos tienen un tiempo de validez limitado, por lo que debes canjearlos lo antes posible para no perder la oportunidad.

Para poder disfrutar de las
Para poder disfrutar de las recompensas, es necesario canjear los códigos en el portal oficial de Free Fire. (Free Fire / Garena)

Para qué sirven los diamantes y las monedas en Free Fire

En Free Fire, los diamantes y las monedas son las principales monedas del juego. Los diamantes se obtienen comprándolos con dinero real y permiten adquirir aspectos, personajes, mascotas, emotes y pases élite. Se usan también para participar en eventos exclusivos o giros en la Luck Royale.

Las monedas, llamadas también oro, se consiguen jugando partidas, completando misiones diarias y alcanzando logros. Estas permiten comprar personajes básicos, fragmentos y mejoras de habilidades en la tienda del juego.

Ambas monedas ofrecen ventajas, pero los diamantes brindan acceso a objetos y recompensas exclusivas que no están disponibles con monedas. Es importante administrar bien estos recursos, invertir en objetos que mejoren la experiencia y priorizar aquellos que aporten beneficios estratégicos en las partidas.

Se puede recargar diamantes en
Se puede recargar diamantes en Free Fire de forma rápida y sencilla. (BlueStacks)

Cómo se juega Free Fire

Free Fire es un juego de disparos multijugador en el que el objetivo consiste en sobrevivir en una isla junto a otros 49 jugadores. Al iniciar una partida, cada jugador salta en paracaídas y elige dónde aterrizar. Es fundamental recoger armas, botiquines y equipamiento para enfrentarse a los oponentes.

El mapa se reduce progresivamente, lo que obliga a moverse y buscar zonas seguras. La estrategia, la rapidez de reacción y el trabajo en equipo aumentan las posibilidades de victoria. Solo uno, o el escuadrón, logra ganar si queda como el último superviviente al finalizar la partida.

Temas Relacionados

Free FireCódigos de Free FireVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dos estudiantes abandonan Harvard y desarrollan gafas inteligentes que graban todas tus conversaciones

La intención central tras el desarrollo de las Halo X es dotar a quien las porte de una memoria y agilidad mental superiores al estándar humano

Dos estudiantes abandonan Harvard y

Caídas, récords y más hechos curiosos en las primeras olimpiadas de robots

Las competencias incluyeron fútbol, boxeo, atletismo, danza y artes marciales, mostrando tanto avances como desafíos de la robótica actual

Caídas, récords y más hechos

Google DeepMind acelera el desarrollo de inteligencia artificial con Genie 3 y Game Arena

El laboratorio presenta herramientas que abren nuevas posibilidades en robótica y entretenimiento digital, mientras impulsa la evaluación competitiva de sistemas inteligentes

Google DeepMind acelera el desarrollo

El iPhone 18 no se lanzaría en 2026: esta es la posible fecha con la que Apple cambiaría sus planes

La nueva estrategia buscaría evitar la saturación de eventos y darle protagonismo a cada modelo, especialmente al posible iPhone plegable

El iPhone 18 no se

Resident Evil Requiem revela su primer gran monstruo y más detalles de su lanzamiento

El uso innovador de la luz, la ausencia de combate y la dualidad de perspectivas generan expectativas por esta nueva entrega

Resident Evil Requiem revela su
ÚLTIMAS NOTICIAS
El fiscal Luciani reclamó la

El fiscal Luciani reclamó la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno quiere evitar la implementación y prepara la judicialización de la ley

Robaron y golpearon a un jubilado en Villa Lugano y fueron detenidos

Longevidad y bienestar: cómo es la rutina saludable de Sharon Stone tras superar un grave problema de salud

Increíble accidente en Mar del Plata: perdió el control y su auto quedó colgado en la costa

INFOBAE AMÉRICA
Rescataron a diez crías de

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

TELESHOW
El duro contraataque de Wanda

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación