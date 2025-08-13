Tecno

Todo lo que debes saber sobre el uso de la inteligencia artificial en un smartwatch

La IA compara en tiempo real los resultados actuales con los anteriores, ayudando a optimizar rutinas y mantener la motivación

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Un smartwatch ayuda a cuidar
Un smartwatch ayuda a cuidar la salud, optimizar el tiempo y mantenerse conectado.

El Samsung Galaxy Watch7 combina diseño, tecnología y funciones avanzadas para ofrecer una experiencia completa en deporte, salud y bienestar. Potenciado con la inteligencia artificial de Galaxy AI, este dispositivo permite medir con precisión el rendimiento físico, personalizar entrenamientos y obtener información clave para tomar decisiones saludables.

Desde el seguimiento de más de 100 tipos de ejercicios hasta el análisis avanzado del sueño, se presenta como un aliado integral tanto para atletas como para quienes buscan mejorar su calidad de vida.

La inteligencia artificial en tu smartwatch

El Galaxy Watch7 incorpora un sensor BioActive mejorado que registra datos precisos sobre el cuerpo y el rendimiento. La inteligencia artificial compara en tiempo real los resultados actuales con los anteriores, ayudando a optimizar rutinas y mantener la motivación.

El Galaxy Watch7 incorpora un
El Galaxy Watch7 incorpora un sensor BioActive mejorado que registra datos precisos sobre el cuerpo y el rendimiento. (news.samsung.com)

Bruno Bernal, de Samsung Chile, asegura que “los triatletas encontrarán en el Watch7 un aliado inigualable” gracias a su capacidad para medir natación, ciclismo y running sin interrupciones. Además, el GPS de doble frecuencia ofrece un registro exacto en actividades al aire libre.

La función Energy Score, también impulsada por IA, analiza el sueño, la actividad diaria y la frecuencia cardíaca para recomendar si es mejor entrenar o descansar. Según Bernal, esta herramienta “ayuda a entender mejor tu cuerpo y afrontar cada día de manera más inteligente”.

Otro punto fuerte es la medición de Composición Corporal, que brinda una visión detallada de la condición física para orientar decisiones de bienestar. En el descanso nocturno, un algoritmo avanzado de IA detecta signos de apnea del sueño y alerta sobre irregularidades cardíacas, incluso ritmos sugestivos de fibrilación auricular.

Con el Galaxy Watch7 podrán
Con el Galaxy Watch7 podrán seguir más de 100 entrenamientos diferentes. (news.samsung.com)

En palabras del ejecutivo, “el Samsung Galaxy Watch7 no es solo un reloj inteligente; es un compañero integral para el deporte, la salud y el bienestar” que permite planificar mejor el día, optimizar entrenamientos y cuidar la salud de forma preventiva.

Otros relojes inteligentes con inteligencia artificial

Diversas marcas han incorporado inteligencia artificial en sus modelos de smartwatch, ampliando las funciones disponibles y adaptando la experiencia al perfil de cada usuario.

Huawei apuesta por la IA en sus relojes Watch GT y Watch 4, utilizando tecnología para optimizar el seguimiento de parámetros como frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y calidad del sueño. Estos dispositivos procesan grandes volúmenes de datos para ofrecer alertas y consejos de salud.

Huawei une tecnología y moda
Huawei une tecnología y moda en su nuevo reloj inteligente Huawei Watch GT 4.

Garmin, reconocido por su enfoque deportivo, ha implementado funciones inteligentes en sus modelos más recientes. La IA permite detectar patrones de entrenamiento, analizar métricas de rendimiento y sugerir rutinas o períodos de recuperación según el estado físico del usuario.

Por su parte, marcas como Fitbit y Amazfit también cuentan con relojes equipados con funciones de inteligencia artificial. Estos modelos facilitan la detección de cambios en el estado físico o emocional, además de mejorar la precisión en el conteo de pasos y el control del estrés. La integración de IA en los smartwatch sigue creciendo y permite servicios cada vez más personalizados.

Principales características del Samsung Galaxy Watch8

El Samsung Galaxy Watch8 incorpora avances en monitoreo de salud, pantalla y autonomía. Está equipado con sensores de última generación para medir frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y actividad física, además de ofrecer seguimiento detallado del sueño.

REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Su pantalla AMOLED presenta mayor luminosidad y resistencia, optimizando la visualización en distintas condiciones. El dispositivo integra funciones de inteligencia artificial que permiten análisis precisos de datos y recomendaciones personalizadas para el usuario.

Incluye conectividad mejorada con otros dispositivos Samsung y sistemas operativos móviles. La batería proporciona más horas de uso continuado, mientras que el diseño mantiene líneas elegantes y opciones de personalización mediante correas y esferas.

Temas Relacionados

SmartwatchInteligencia artificialSamsung Galaxy Watch7SamsungLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google Files tendrá su propio visor de archivos y ya no será necesaria una segunda aplicación

Esta será una solución para que los usuarios ahorren espacio de almacenamiento en sus dispositivos

Google Files tendrá su propio

‘Hola Frida’, la primera película animada de Frida Kahlo, llega a los cines de América Latina

La película ha sido bien recibida desde sus primeras proyecciones en festivales internacionales

‘Hola Frida’, la primera película

Cuál es la tecnología que utiliza Georgina Rodríguez para el cuidado de su piel

La pareja de Cristiano Ronaldo utiliza la máscara con tecnología de luz LED de Foreo. Este dispositivo está diseñado para reafirmar, rejuvenecer y reparar la piel

Cuál es la tecnología que

Meta pierde talento clave en IA pese a las millonarias ofertas de Zuckerberg

La salida de expertos y la migración hacia startups y rivales como OpenAI y Anthropic ponen en duda la capacidad de Meta para mantener su liderazgo en inteligencia artificial y atraer a los mejores profesionales del sector

Meta pierde talento clave en

La IA autónoma y los agentes expertos impulsan la mayor transformación laboral en décadas

La llegada de sistemas capaces de ejecutar tareas complejas sin supervisión marca un antes y un después para empleos profesionales y administrativos, generando debates cruciales en Estados Unidos y el resto del mundo

La IA autónoma y los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Casación rechazó un recurso de

Casación rechazó un recurso de “El Rey de la Efedrina” y validó el decomiso de distintos lotes en Rosario

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

El caso del abusador que ofrecía paseos en Kayak: detuvieron a una mujer por facilitar el ataque a su hija

Fallo histórico: cuatro acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa acordaron un juicio abreviado

Milei hablará por teléfono con Zelensky antes de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

INFOBAE AMÉRICA
La nueva novela de Guillermo

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

Harvard y la administración de Donald Trump están cerca de llegar a un acuerdo que incluye un pago de 500 millones de dólares

“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Brasil, Granada y países africanos por las misiones médicas cubanas

TELESHOW
Los mensajes de odio y

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”