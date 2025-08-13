Todo lo que debes saber sobre el uso de la inteligencia artificial en un smartwatch

Un smartwatch ayuda a cuidar la salud, optimizar el tiempo y mantenerse conectado.

El Samsung Galaxy Watch7 combina diseño, tecnología y funciones avanzadas para ofrecer una experiencia completa en deporte, salud y bienestar. Potenciado con la inteligencia artificial de Galaxy AI, este dispositivo permite medir con precisión el rendimiento físico, personalizar entrenamientos y obtener información clave para tomar decisiones saludables.

Desde el seguimiento de más de 100 tipos de ejercicios hasta el análisis avanzado del sueño, se presenta como un aliado integral tanto para atletas como para quienes buscan mejorar su calidad de vida.

La inteligencia artificial en tu smartwatch

El Galaxy Watch7 incorpora un sensor BioActive mejorado que registra datos precisos sobre el cuerpo y el rendimiento. La inteligencia artificial compara en tiempo real los resultados actuales con los anteriores, ayudando a optimizar rutinas y mantener la motivación.

El Galaxy Watch7 incorpora un sensor BioActive mejorado que registra datos precisos sobre el cuerpo y el rendimiento. (news.samsung.com)

Bruno Bernal, de Samsung Chile, asegura que “los triatletas encontrarán en el Watch7 un aliado inigualable” gracias a su capacidad para medir natación, ciclismo y running sin interrupciones. Además, el GPS de doble frecuencia ofrece un registro exacto en actividades al aire libre.

La función Energy Score, también impulsada por IA, analiza el sueño, la actividad diaria y la frecuencia cardíaca para recomendar si es mejor entrenar o descansar. Según Bernal, esta herramienta “ayuda a entender mejor tu cuerpo y afrontar cada día de manera más inteligente”.

Otro punto fuerte es la medición de Composición Corporal, que brinda una visión detallada de la condición física para orientar decisiones de bienestar. En el descanso nocturno, un algoritmo avanzado de IA detecta signos de apnea del sueño y alerta sobre irregularidades cardíacas, incluso ritmos sugestivos de fibrilación auricular.

Con el Galaxy Watch7 podrán seguir más de 100 entrenamientos diferentes. (news.samsung.com)

En palabras del ejecutivo, “el Samsung Galaxy Watch7 no es solo un reloj inteligente; es un compañero integral para el deporte, la salud y el bienestar” que permite planificar mejor el día, optimizar entrenamientos y cuidar la salud de forma preventiva.

Otros relojes inteligentes con inteligencia artificial

Diversas marcas han incorporado inteligencia artificial en sus modelos de smartwatch, ampliando las funciones disponibles y adaptando la experiencia al perfil de cada usuario.

Huawei apuesta por la IA en sus relojes Watch GT y Watch 4, utilizando tecnología para optimizar el seguimiento de parámetros como frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y calidad del sueño. Estos dispositivos procesan grandes volúmenes de datos para ofrecer alertas y consejos de salud.

Huawei une tecnología y moda en su nuevo reloj inteligente Huawei Watch GT 4.

Garmin, reconocido por su enfoque deportivo, ha implementado funciones inteligentes en sus modelos más recientes. La IA permite detectar patrones de entrenamiento, analizar métricas de rendimiento y sugerir rutinas o períodos de recuperación según el estado físico del usuario.

Por su parte, marcas como Fitbit y Amazfit también cuentan con relojes equipados con funciones de inteligencia artificial. Estos modelos facilitan la detección de cambios en el estado físico o emocional, además de mejorar la precisión en el conteo de pasos y el control del estrés. La integración de IA en los smartwatch sigue creciendo y permite servicios cada vez más personalizados.

Principales características del Samsung Galaxy Watch8

El Samsung Galaxy Watch8 incorpora avances en monitoreo de salud, pantalla y autonomía. Está equipado con sensores de última generación para medir frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y actividad física, además de ofrecer seguimiento detallado del sueño.

REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Su pantalla AMOLED presenta mayor luminosidad y resistencia, optimizando la visualización en distintas condiciones. El dispositivo integra funciones de inteligencia artificial que permiten análisis precisos de datos y recomendaciones personalizadas para el usuario.

Incluye conectividad mejorada con otros dispositivos Samsung y sistemas operativos móviles. La batería proporciona más horas de uso continuado, mientras que el diseño mantiene líneas elegantes y opciones de personalización mediante correas y esferas.