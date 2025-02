Aprende a reiniciar tu Apple Watch para solucionar cualquier problema en el dispositivo

Estos dispositivos cuentan con varias funciones que se enfocan en distintas actividades. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Los relojes inteligentes de Apple se han convertido en herramientas esenciales para muchas personas, pero no están exentos de fallas técnicas. Entre los problemas más comunes se encuentran bloqueos repentinos, aplicaciones que no responden, dificultades para enlazarse con el iPhone o incluso un rendimiento más lento de lo habitual.

Estas situaciones pueden resultar frustrantes, sobre todo cuando el dispositivo deja de funcionar en momentos críticos, pero ante estos errores, reiniciar el Apple Watch puede ser la solución más sencilla y efectiva.

En muchos casos, simplemente apagar y encender el dispositivo permite que los errores desaparezcan y que el sistema vuelva a funcionar correctamente. También, es clave reiniciar el iPhone enlazado, ya que algunos problemas pueden estar relacionados con la conexión entre ambos dispositivos.

Cómo reiniciar de forma correcta un Apple Watch

Estos son los botones claves para este proceso. (Foto: Apple)

Si el reloj inteligente presenta fallos menores o simplemente necesita un reinicio estándar, el proceso es muy sencillo. Para apagar el reloj, hay que mantener presionado el botón lateral hasta que aparezca el menú de apagado en la pantalla. Luego, hay que tocar la opción “Apagar” y deslizar el regulador hacia la derecha.

Para volver a encenderlo, solo es necesario mantener presionado el botón lateral hasta que el logotipo de Apple aparezca en la pantalla. Este método es suficiente para resolver la mayoría de los problemas y no implica ninguna pérdida de datos o configuración.

Cuándo se debe forzar el reinicio del Apple Watch

Si el dispositivo no responde, está completamente congelado o no se apaga de la forma habitual, será necesario forzar el reinicio. Este procedimiento debe usarse solo cuando el reinicio convencional no funciona, porque implica un corte abrupto de la energía del sistema.

Cuando el dispositivo no responde a ninguna acción. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Para forzar el reinicio, hay que mantener presionados simultáneamente el botón lateral y la corona Digital Crown durante al menos diez segundos. Cuando el logotipo de Apple aparece en la pantalla, se pueden soltar ambos botones. En la mayoría de los casos, el dispositivo volverá a encenderse y funcionará con normalidad.

Por qué se debe reiniciar el iPhone enlazado al Apple Watch

Algunos problemas del Apple Watch pueden estar relacionados con el iPhone al que está vinculado. Si el reloj inteligente sigue fallando después de un reinicio, es necesario apagar y encender el iPhone para descartar posibles conflictos en la conexión entre ambos dispositivos.

Esta acción soluciona problemas de vinculación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para apagar un iPhone con Face ID, hay que mantener presionado el botón lateral junto con uno de los botones de volumen hasta que aparezca el regulador de apagado. Luego, hay que deslizarlo hacia la derecha.

En los modelos sin Face ID, el procedimiento es similar, pero solo es necesario mantener presionado el botón lateral o superior. Para encender el dispositivo nuevamente, hay que presionar el botón lateral o superior hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Por qué reiniciar el Apple Watch puede solucionar diferentes errores

Los dispositivos electrónicos almacenan información en la memoria temporal mientras están encendidos. Con el uso continuo, algunos procesos pueden quedarse bloqueados, lo que genera errores en el sistema o una respuesta más lenta del dispositivo. Al reiniciar el Apple Watch, la memoria temporal se vacía y el sistema operativo vuelve a cargar los procesos desde cero.

Esta acción no tiene consecuencias drásticas. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Además, el reinicio ayuda a restablecer la conexión entre el reloj y el iPhone enlazados, lo que puede corregir fallos en la sincronización de notificaciones, llamadas y otras funciones. También, es una medida útil cuando el reloj no responde correctamente a los comandos táctiles o si una aplicación se congela al abrirse.

Qué hacer si el problema persiste después de reiniciar el dispositivo

Si el Apple Watch sigue presentando fallas tras un reinicio normal o forzado, es posible que el problema sea más profundo y requiera una solución adicional. Una opción es desemparejar el reloj del iPhone y volver a enlazarlo, lo que restablece todas las configuraciones de conexión.

Si el inconveniente persiste, puede ser necesario restaurar el Apple Watch a sus valores de fábrica. Esto se realiza desde la aplicación “Watch” en el iPhone, en la sección “General” > “Restablecer” > “Borrar contenido y configuración”. Antes de hacerlo, es clave hacer una copia de seguridad para evitar la pérdida de datos importantes.