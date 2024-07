El fascinante viaje de la inteligencia artificial: de la teoría a la realidad

La IA hoy en día plantea preguntas relacionadas con la ética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de la inteligencia artificial es una travesía que combina ciencia, tecnología y la búsqueda humana de replicar su propia inteligencia. Alan Turing, un matemático, informático y criptoanalista británico, planteó una pregunta fundamental en 1950: “¿Pueden pensar las máquinas?”.

Esta pregunta llevó a la publicación de su artículo ‘Computing Machinery and Intelligence’ en la revista científica Mind. Este texto exploró la posibilidad de que las máquinas pudieran ser instruidas para pensar, comprender, aprender y aplicar su “inteligencia” para resolver problemas, de manera similar a los humanos.

Turing explicó el concepto del Test de Turing, una prueba para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano.

Estatua de Alan Turing en Sackville Park en Manchester's Gay Village. Es conocido como el padre de la inteligencia artificial. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

La implementación del Test de Turing

Aunque el concepto del Test de Turing fue revolucionario, la tecnología de la época no estaba lista para probarlo adecuadamente.

Según el artículo ‘The History of Artificial Intelligence’ publicado por el Harvard College of Arts and Sciences, hasta la década de 1950, los ordenadores no podían almacenar órdenes, solo ejecutarlas. Es decir, podían recibir instrucciones, pero no podían recordar lo que hacían.

Cómo fueron los primeros proyectos con IA

No fue hasta 1956 que se presentó el primer proyecto de inteligencia artificial: ‘The Logic Theorist’. Desarrollado por los estadounidenses Allen Newell, investigador en informática y psicólogo cognitivo, Cliff Shaw, programador de sistemas, y Herbert Simon, economista e investigador en los campos de la psicología cognitiva y la informática.

La pregunta de Turing sobre si las máquinas podían pensar fue clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este programa se diseñó para imitar la capacidad de resolución de problemas de un ser humano y se presentó en el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI), un taller de verano en el Dartmouth College considerado el acontecimiento fundacional de la inteligencia artificial como campo de estudio.

Cómo fue la evolución de la inteligencia artificial

Las redes neuronales, inspiradas en la estructura del cerebro humano, comenzaron a ganar popularidad, permitiendo a los sistemas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo.

En 1997, Deep Blue de IBM hizo historia al derrotar al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, demostrando el potencial de las máquinas para superar a los humanos en tareas complejas.

En 2011, Watson, otro sistema de IBM, ganó el concurso de televisión Jeopardy!, superando a los mejores concursantes humanos y mostrando la capacidad de las máquinas para entender y procesar el lenguaje natural.

En años recientes, se ha buscado replicar la forma en cómo piensan las personas con las redes neuronales en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa hoy en día con la inteligencia artificial

Hoy en día, la IA se encuentra en una amplia variedad de aplicaciones que afectan casi todos los aspectos de nuestra vida. Desde asistentes virtuales como Siri y Alexa hasta sistemas de recomendación en plataformas como Netflix y Amazon.

La IA también está revolucionando sectores como la medicina, donde se utiliza para diagnosticar enfermedades, y la automoción, con el desarrollo de vehículos autónomos. En el sector financiero, los algoritmos de IA ayudan a predecir tendencias del mercado y gestionar inversiones.

En el ámbito de la educación, se emplean tutores virtuales y sistemas de personalización del aprendizaje que adaptan el contenido educativo a las necesidades individuales de los estudiantes. En la industria del entretenimiento, se usa para crear efectos visuales y especiales en películas y videojuegos.

Cuál será el futuro de la inteligencia artificial

En la actualidad de utiliza herramientas impulsadas con IA en las aulas de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de la inteligencia artificial es prometedor, pero también plantea desafíos éticos y sociales. La automatización puede llevar a la pérdida de empleos en ciertos sectores, y la toma de decisiones automatizada plantea preguntas sobre responsabilidad y transparencia.

Sin embargo, con un desarrollo responsable y ético, la IA tiene el potencial de ofrecer soluciones innovadoras a muchos de los problemas más complejos de la humanidad.

La historia de la inteligencia artificial, desde los conceptos iniciales hasta los desarrollos actuales, muestra un campo en constante evolución que promete seguir transformando el mundo en el que vivimos.